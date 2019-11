Controversieel moment bij Valencia - Chelsea betekent goed nieuws voor Ajax

Ajax hoeft over twee weken in de afsluitende wedstrijd van de Champions League-groepsfase tegen Valencia geen rekening te houden met Ezequiel Garay. De ervaren Argentijnse centrumverdediger ontving woensdagavond in het duel met Chelsea in de tweede helft een gele kaart en is zodoende geschorst voor de wedstrijd van over twee weken in de Johan Cruijff ArenA.

Het betekende voor Garay zijn derde gele kaart dit seizoen in de Champions League. De stopper werd aan het begin van de tweede helft op de bon geslingerd, vanwege protesteren. Garay had zich samen met zijn teamgenoten van Valencia boos gemaakt over de beslissing van arbiter Felix Zwayer om de 1-2 van Chelsea goed te keuren.

Christian Pulisic liep de bal vijf minuten na de onderbreking van dichtbij voorbij Jasper Cillessen en werd in eerste instantie teruggefloten vanwege buitenspel. Na tussenkomst van de videoscheidsrechter (VAR) besloot Zwayer de treffer echter alsnog goed te keuren. Het protesteren leverde hem vervolgens een kostbare gele kaart op, die hem de laatste groepswedstrijd tegen Ajax kost. Garay is een vaste waarde in de defensie van Valencia: hij speelde dit seizoen tot dusver ieder groepsduel van de Spaanse club (viermaal als basisspeler).