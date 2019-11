Van Basten geeft eerste verklaring: ‘Ga dat maar eens letterlijk vertalen’

Marco van Basten werkte zichzelf afgelopen zaterdag in de nesten. Terwijl Heracles Almelo-trainer Frank Wormuth werd ondervraagd door verslaggever Hans Kraay junior, riep Van Basten in de studio van FOX Sports goed hoorbaar ‘Sieg Heil’, een nazileus die tijdens de Tweede Wereldoorlog werd gemaakt in nazi-Duitsland. De oud-spits gaat woensdagavond bij De Wereld Draait Door voor het eerst in op het incident.

“Mijn vrouw zei: ‘Hij is een beetje dom geweest’. Dus ja. Ik wil het er niet eens meer over hebben, het is niet goed te praten. We kunnen er nog heel lang over praten, maar je moet er een punt achter zetten. Ik ben fout geweest”, begint Van Basten. Wilfried de Jong, die eveneens aan tafel zit, vraagt of Van Basten de woorden al in zijn hoofd had voordat hij ze uitsprak. “Het gaat om winnen, winnen is heilig. Ga dat maar eens letterlijk vertalen, dat schoot een beetje door mijn hoofd heen en flapte eruit.”

“Het ging natuurlijk over Ajax en Heracles en dat op z’n Duits, redelijk lachwekkend. ‘Wat ga je doen tegen Ajax?’ Nou, hard werken. Je moet proberen te winnen, dat is heilig. Het floepte eruit, ik zat er niet al een tijdje mee in mijn hoofd. Als je er een seconde over kan nadenken...”, gaat de oud-spits verder. Hij dacht in eerste instantie dat zijn opmerking onopgemerkt was gebleven.

“Er werd gelachen en het programma ging door, dus ik had zoiets van: oké... Ik besefte het eigenlijk niet eens. Dat duurde tien minuten en toen hoorden we van alle kanten allerlei sirenes”, vertelt Van Basten. Zijn werkgever FOX Sports heeft hem voor een week geschorst, waardoor hij op 7 december weer als analist op televisie te zien zal zijn. ‘Een week straf’, zo noemt presentator Matthijs van Nieuwkerk de schorsing van Van Basten tot slot.