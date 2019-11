Ten Hag gooit verdediging én middenveld Ajax vanavond om

Ajax treedt woensdagavond in het Champions League-duel met Lille OSC aan met Lisandro Martínez en Perr Schuurs als centrumverdedigers. Daley Blind en Joël Veltman zijn niet beschikbaar vanwege schorsingen, waardoor trainer Erik ten Hag een nieuw verdedigingscentrum heeft moeten neerzetten. Martínez’ positie op het middenveld wordt overgenomen door Noussair Mazraoui.

Blind en Veltman zijn beiden geschorst, nadat zij in de laatste groepswedstrijd tegen Chelsea (4-4) met rood van het veld werden gestuurd. Dat Schuurs vanavond als één van de centrumverdedigers zal spelen mag geen verrassing heten, maar dat hij in het hart van de defensie ondersteund zal worden door Martínez lag minder voor de hand. Martínez was de laatste weken als verdedigende middenvelder immers zeer belangrijk voor Ajax.

Ten Hag lijkt er echter voor gekozen te hebben om Martínez een linie naar achteren te halen, waardoor Donny van de Beek en Hakim Ziyech op het middenveld gezelschap krijgen van Mazraoui. Diens positie rechtsachterin wordt weer overgenomen van Sergiño Dest. Verder kent de basiself van Ajax geen verrassingen; Zakaria Labyad is voorin opnieuw de vervanger van de geblesseerde David Neres.

Ajax kan vanavond in Noord-Frankrijk een grote stap zetten richting de knock-outfase van de Champions League. De Amsterdammers hebben na vier groepsduels zeven punten. Datzelfde geldt voor Valencia en Chelsea, maar die twee teams spelen op dit moment nog tegen elkaar. Lille staat op één punt en vecht voor zijn laatste kans op Europese overwintering.

Opstelling Lille: Maignan; Çelik, Djaló, Gabriel, Reinildo; André, Soumaré; Ikoné, Yazici, Bamba; Osimhen

Opstelling Ajax: Onana; Dest, Schuurs, Martínez, Tagliafico; Mazraoui, Ziyech, Van de Beek; Promes, Tadic, Labyad