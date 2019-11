Feyenoord gaat in beroep tegen straf UEFA en adviseert fans ‘met klem’

Feyenoord kreeg onlangs te horen dat de club geen supporters mee mag nemen naar de Europa League-wedstrijd tegen FC Porto als gevolg van ongeregeldheden, waaronder het afsteken van vuurwerk, tijdens het bezoek aan BSC Young Boys van vorige maand. De Rotterdammers weigeren zich hier echter bij neer te leggen, zo laten zij woensdagmiddag weten via de officiële kanalen.

“Feyenoord gaat in beroep tegen de straf van de tuchtcommissie van de Europese voetbalbond en zal tevens verzoeken om een opschortende werking van de straf”, schrijft de club in een verklaring. “Feyenoord probeert alles in het werk te stellen om supporters toch bij de wedstrijd aanwezig te kunnen laten zijn, ook omdat veel supporters hun kaart al hebben gekocht en de reis al hebben geboekt.”

Advocaat op zijn hoede: 'Rangers hebben echt een goed team

De club doet meteen een beroep op de eigen achterban voor de thuiswedstrijd in de Europa League tegen Rangers FC van donderdagavond: “Wil het beroep tegen de straf voor FC Porto-uit enige kans van slagen hebben, dan is het van groot belang dat de wedstrijd donderdag thuis tegen Rangers FC ordelijk verloopt en dat er bijvoorbeeld op de tribunes geen vuurwerk wordt afgestoken. Anders is het beroep bij voorbaat kansloos.”

“Feyenoord adviseert daarom met klem alle supporters om vuurwerk thuis te laten, ook met het oog op de straf die mogelijk nog volgt naar aanleiding van het vuurwerk thuis tegen Young Boys.” De uitwedstrijd tegen FC Porto staat voor 12 december op de agenda. De Portugezen hebben momenteel net als de Rotterdammers vier punten in Groep G. Young Boys en Rangers hebben allebei drie punten meer.