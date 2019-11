Memphis Depay doet oproep: ‘Ballenjongens, let hier alsjeblieft op!’

José Mourinho was dinsdagavond een ballenjongen van Tottenham Hotspur zeer dankbaar, want mede dankzij zijn snelle handelen kwamen the Spurs op 2-2 tegen Olympiacos. De ballboy gaf de bal snel aan Sergie Aurier, die met een ferme ingooi Lucas Moura wist te bereiken. Laatstgenoemde stelde vervolgens Harry Kane in staat om de gelijkmaker te produceren. Memphis Depay hoopt dat de ballenjongens van Olympique Lyon voortaan ook zo scherp zijn.

"Dit zijn de kleine details die een overwinning kunnen opleveren!", schrijft Depay woensdag op Twitter als reactie onder een video waarop te zien is hoe de ballenjongen van Tottenham te werk gaat. "Ballenjongens van Lyon in de Groupama Arena, let hier alsjeblieft op! We hebben elke wedstrijd de betrokkenheid van iedereen nodig", aldus de aanvaller, die afsluit met de hashtag #smalldetailsareimportant.

This is a little detail that can win you a game! Please groupama stadium ball boy’s take note! We need everybody to be involved every game!#smalldetailsareimportant — Memphis Depay (@Memphis) November 27, 2019

Mourinho bedankte de betreffende ballenjongen hartelijk na de treffer van Kane en deelde na de 4-2 zege complimenten uit. "Deze jongen van vandaag was briljant. Hij leest de wedstrijd, begrijpt het en geeft een belangrijke assist. Het was een belangrijk moment voor hem en hij zal dit nooit vergeten", zo zei de opvolger van Mauricio Pochettino tegen de BBC.

Depay is niet opgenomen in de wedstrijdselectie van Lyon voor de wedstrijd tegen Zenit Sint-Petersburg van woensdagavond. De Oranje-international ondervindt nog teveel last van een hamstringblessure. Hierdoor miste hij ook al het competitieduel met OGC Nice van afgelopen zaterdag. Kenny Tete maakt wel deel uit van de 22-koppige selectie van trainer Rudi Garcia.