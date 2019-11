Europese overwintering Ajax-talenten een feit; WK-topscorer Oranje valt uit

Ajax Onder-19 heeft woensdagmiddag dankzij de 1-2 overwining op Lille OSC Onder-19 uitstekende zaken gedaan in de groepsfase van de UEFA Youth League, want Europese overwintering is een feit. Het elftal van trainer John Heitinga staat met nog een duel te gaan bovenaan in groep H, wat goed is voor een plaats in de achtste finale. Een eventuele tweede plaats levert een ticket voor de play-offs op. De basis voor de zege in Frankrijk werd gelegd in de beginfase, toen Ajax tweemaal keihard toesloeg. Enige minpunt was het geblesseerd uitvallen van Sontje Hansen, tijdens het jeugd-WK in Brazilië nog topscorer met zes doelpunten.

Ajax, met verschillende spelers die uitkwamen op het jeugd-WK in de gelederen, kende een droomstart in Lille. Linksback Terrence Douglas kwam aan de zijkant het strafschopgebied ingestormd en legde de bal vervolgens panklaar neer voor Brian Brobbey. De jonge aanvaller rondde vervolgens beheerst af. Vier minuten later werd een inzet van dichtbij van Brobbey nog gekeerd door de doelman van de thuisclub, maar in de rebound was Kenneth Taylor alsnog trefzeker voor de bezoekers uit Amsterdam. Hansen knalde de bal na een kwartier spelen keihard tegen de lat, waardoor Lille in leven werd gehouden.

Heitinga had echter niet alleen maar reden tot juichen, want diezelfde Hansen moest na een halfuur noodgedwongen naar de kant vanwege een lichte kwetsuur. De topschutter van het WK maakte plaats voor verdediger Steven van der Sloot. Laatstgenoemde maakt de wedstrijd halverwege de tweede helft onbedoeld spannend. De invaller verloor de bal op knullige wijze en moest lijdzaam toezien hoe de doorgebroken Fadiga Ouattara Ajax-doelman Calvin Raatsie wist te verschalken. Kort na de aansluitingstreffer van Lille werd Naci Ünüvar afgelost door Anass Salah-Eddine.

Er was ook tegenslag voor Lille, want de Fransen brachten het laatste kwartier door met tien spelers. Aanvoerder Cheikh Niasse haalde de doorgebroken Quinten Timber neer en kreeg gelijk een rode kaart voorgehouden. Ajax kwam de laatste fase van het vijfde groepsduel zonder kleerscheuren door, al was de spanning pas bij het laatste fluitsignaal helemaal verdwenen. Het elftal van Heitinga gaat met tien punten uit vijf wedstrijden aan kop, met Lille dat op een punt volgt. Over twee weken is hekkensluiter Valencia, dat woensdagmiddag met 2-1 won van Chelsea, de laatste opponent. De eerste plaats levert dus sowieso een plaats op in de achtste finale, met de tweede plek worden de play-offs bereikt.