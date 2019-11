Ten Hag krijgt tip: ‘Als het moet, kunnen ze als slagers fungeren’

Ajax kan woensdagavond tegen Lille OSC niet beschikken over de geschorste Joël Veltman en Daley Blind, waardoor het puzzelen is voor Erik ten Hag in het hart van de defensie. Een van de opties is om Perr Schuurs en Edson Álvarez centraal in de verdediging te posteren, maar dit heeft niet de voorkeur van Khalid Boulahrouz. De voormalig Oranje-international zou graag zien dat, de normaal gesproken op het middenveld opererende, Lisandro Martínez een linie naar achteren geschoven wordt.

“Álvarez en Martínez spreken dezelfde taal en zijn gewend aan het tempo en het niveau in de Champions League. Als het moet, kunnen ze bovendien als slagers fungeren en de boel opruimen. Daarom zou ik met hen starten”, legt de oud-verdediger uit aan NUsport. Dit zou dan ten koste gaan van Perr Schuurs, die afgelopen weekend tegen Heracles Almelo nog in de basis begon.

Ten Hag blikt vooruit: 'Of hij erbij kan zijn zouden we moeten bekijken'

“Als je Champions League-ervaring hebt, herken je sommige momenten in de wedstrijd wat eerder. Dat heeft Schuurs minder”, vervolgt Boulahrouz echter over Schuurs. Hij denkt bovendien dat het middenveld meer ‘voetballend vermogen’ krijgt als Martínez een linie naar achteren geschoven wordt: “Zakaria Labyad zou daar ook prima kunnen spelen. Maar ik zou het ook wel begrijpen als Ten Hag met Álvarez en Schuurs wil spelen, want dan hou je het middenveld en de voorhoede intact. Het is maar net hoeveel posities hij wil wijzigen.”

Ajax won de heenwedstrijd tegen les Dogues in september met 3-0, maar volgens Boulahrouz vertekent deze uitslag enigszins. De Amsterdammers gaven in de Johan Cruijff ArenA namelijk wel een aantal grote kansen weg: “Lille had niet de kwaliteit om daar gebruik van te maken, maar het is duidelijk dat ze minder kansen moeten weggeven. Als ook het aanvallende spel goed loopt, zie ik het duel wel in een ruime zege voor Ajax eindigen.”