‘Had mijzelf in zeer lastig parket gebracht als ik naar Napoli was vertrokken’

Liverpool staat woensdagavond in de groepsfase van de Champions League tegenover Napoli en voor doelman Alisson Becker is dat een duel met een speciaal randje. De Braziliaanse sluitpost had in de zomer van 2018 AS Roma ook kunnen verruilen voor i Partenopei, maar het was uiteindelijk Liverpool dat Becker voor circa 62 miljoen euro wist binnen te halen.

"Napoli heeft destijds inderdaad geprobeerd om een bod op mij uit te brengen", verklaart Alisson in een uitgebreid interview met The Independent. "Ik kreeg zelfs bezoek van de president van Napoli (Aurelio De Laurentiis, red.). Maar als ik van Roma naar Napoli was gegaan, dan had ik mijzelf in een behoorlijk lastig pakket gebracht in Italië. Het is geen derby, maar de rivaliteit tussen beide clubs is zeer groot."

Klopp: 'Iedereen weet dat Napoli ondanks alles nog steeds erg sterk is'

"Ik heb heel veel bewondering voor Napoli, ze hebben een geweldig elftal en ze maken het je altijd lastig. Zeker als je daar op bezoek moet. Ik was er echter voor mezelf al uit dat ik naar Liverpool wilde vertrekken", voegt Alisson daaraan toe. De Laurentiis was erg ontstemd dat de Zuid-Amerikaanse keeper niet voor zijn club koos, maar richting de Premier League vertrok.

Die woede werd alleen maar groter toen Alisson in december vorig jaar een cruciale redding verrichtte in de thuiswedstrijd van Liverpool tegen Napoli (1-0) in de poulefase van het miljardenbal. Had Arek Milik gescoord, dan was de latere winnaar Liverpool al vroegtijdig uitgeschakeld. "Alles hing af van dat moment", blikt Alisson terug. "Voor dergelijke momenten heb ik mijn hele leven hard getraind. Ik was er dus helemaal klaar voor."