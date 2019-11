Phillip Cocu heeft verheugend nieuws over Wayne Rooney: ‘Dat denk ik wel’

Wayne Rooney zit zaterdag tegen Queens Park Rangers wellicht al in de dug-out van Derby County, zo liet manager Phillip Cocu dinsdagavond weten na de 3-0 nederlaag van the Rams tegen Fulham. Rooney mag Derby als speler pas na 1 januari vertegenwoordigen, maar de speler-trainer kan als rechterhand van Cocu wel al eerder aan zijn werkzaamheden in het Pride Park Stadium beginnen.

Derby laat in een statement al weten dat de van DC United afkomstige Rooney zaterdag voorafgaand aan het thuisduel met QPR officieel wordt gepresenteerd aan de fans van Derby. Cocu op zijn beurt vertelt aan Sky Sports dat de kans groot is dat de oud-international van Engeland gelijk als hulptrainer wordt gebruikt. "Dat denk ik wel. De mogelijkheid is er zeker dat hij op de bank plaatsneemt. Wayne kon pas na afloop van het seizoen in de MLS op vakantie. Hij zal belangrijk voor ons worden met zijn natuurlijke leiderschapskwaliteiten. Daar ontbreekt het bij ons aan dit seizoen."

Cocu weet nu al welke kwaliteiten Rooney nog meer met zich meebrengt richting Derby. "Het lezen van de wedstrijd, zien wat er op cruciale momenten moet veranderen en spelers op hun donder geven als ze niet presteren. Er dus voor zorgen dat iedereen bij de les is. Zijn kwaliteiten als speler staan buiten kijf. Zijn ervaring gaat erg belangrijk worden voor de jongere spelers binnen de selectie."

Rooney kan op 2 januari zijn debuut maken voor Derby in de wedstrijd tegen laagvlieger Barnsley. De 34-jarige aanvaller meldde zich eerder deze maand op de burelen van de club uit de Championship om zijn functie als speler-trainer uitgebreid te bespreken. Het contract van Rooney bij Derby loopt tot medio 2021.