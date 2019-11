‘Toen ik scoorde zei ik tegen mijn ploeggenoten dat ze met tien verder moesten’

Club Brugge kwam dinsdagavond tegen Galatasaray (1-1) in extremis op gelijke hoogte, maar na afloop werd voornamelijk gesproken over de rode kaarten voor Clinton Mata en Krépin Diatta tijdens het vieren van de treffer. Diatta kreeg een tweede gele kaart van scheidsrechter Ivan Kruzliak vanwege het uittreken van zijn shirt. Spijt heeft de held van Club echter geenszins.

"Ik wist dat ik al geel had gepakt maar met mijn gebaar wilde ik de fans die me al de hele wedstrijd hadden uitgejouwd van antwoord dienen", verklaart Diatta zijn manier van juichen aan Het Nieuwsblad. "Ik wilde hen mijn mentale sterkte tonen. Toen ik scoorde zei ik ook tegen mijn ploeggenoten dat ze met zijn tienen verder moesten spelen en geen tegengoal meer moesten krijgen." Met het doelpunt in het miljardenbal kwam voor Diatta een kinderdroom uit. "Het is alleen jammer dat ik een rode kaart pak in de fase na de goal. Maar het allerbelangrijkste is dat het team nog maar eens mentale sterkte heeft getoond. De groepsgeest is belangrijker dan mijn doelpunt."

Mata, die de cornervlag doormidden trapte na de gelijkmaker van Diatta, moest eveneens het veld verlaten met een tweede gele kaart. "Ik ga in de fout", erkent de verdediger in Belgische dienst. "Ik had niet zo mogen reageren. Het was moeilijk om mijn emoties onder controle te houden en dan doe je zoiets. Ik dacht echter niet dat ik er geel voor zou krijgen. Maar het was een uiting van vreugde."

"Geloof me: in Istanbul spelen is geen pretje, je wil niet weten wat ze ons tijdens de wedstrijd allemaal hebben toegeroepen. Zo een helse sfeer heb ik nog nooit meegemaakt", voegt Mata daaraan toe. De mandekker vindt dat Galatasaray zich ook niet onbetuigd liet. "Zij verdienden zeker ook rode kaarten. Ik ben enkele keren hard aangepakt, moest zelfs een elleboog incasseren. Maar het belangrijkste is dat het team overeind is gebleven. Zij dachten dat de buit binnen was maar we hebben de clubslogan 'No Sweat, No Glory' alle eer aangedaan. En we waren beter dan Galatasaray. Naast het doelpunt hebben ze weinig getoond, vond ik."