Exequiel Palacios: het ‘koopje’ van River Plate waar Europa op jaagt

Ajax gaat in januari in principe geen spelers halen, maar de club houdt de oren en ogen goed open, zo meldde De Telegraaf eerder deze maand. De scouts van de Nederlandse topclub zitten niet stil en zijn de laatste jaren voornamelijk actief in Zuid-Amerika, waar met wisselend succes gewinkeld werd. Hoofdscout Henk Veldmate en zijn assistenten Michel Doesburg, Hans van der Zee en Roy Wesseling hebben naar verluidt weer een nieuw doelwit gevonden. Exequiel Palacios staat volgens diverse Argentijnse media hoog op het lijstje van de regerend landskampioen.

Door Yanick Vos

“Eerlijk gezegd weet ik daar niets van af, jij bent de eerste die het me vertelt”, reageerde Palacios onlangs nog in gesprek met Infobae toen hij gevraagd wordt naar de vermeende interesse van Ajax. “Het is een geweldig team, een club die momenteel erg sterk is. Maar ik zit met mijn hoofd bij River Plate. Ik probeer het hier zo goed mogelijk te doen en alles te geven in de drie competities waar we in spelen.” De 21-jarige middenvelder laat zich niet gek maken door de geruchten over een transfer naar Europa. Zo stond hij afgelopen zomer nog in de serieuze belangstelling van Real Madrid. Een overstap ketste af. “Nee, dat heeft me totaal niet geraakt. In mijn hoofd ben ik altijd rustig gebleven en ik ben me voor honderd procent blijven richten op River Plate. Het ging niet door, maar ik ben gelukkig bij River. Als het ervan komt, dan is dat zo. En zo niet, dan zit ik hier prima.”

Debuut onder Gallardo

Palacios werd geboren in Famaillá, een plaats in het noorden van Argentinië met ongeveer dertigduizend inwoners. Hij kwam op jonge leeftijd terecht in de jeugdopleiding van River Plate uit Buenos Aires, zo’n veertienhonderd kilometer zuidelijker. Nadat hij diverse jeugdteams had doorlopen maakte hij op jonge leeftijd zijn officiële debuut in het eerste elftal van los Millonarios. Hij was pas een maand zeventien jaar oud toen hij op 8 november 2015 na 45 minuten spelen in het eigen Estadio Monumental tegen Newell’s Old Boys (0-2) binnen de lijnen kwam als vervanger van Lautaro Arellano. Het was trainer Marcelo Gallardo die hem zijn debuut gunde en hem in 2017 definitief bij de A-selectie haalde. Inmiddels staat zijn teller op 89 wedstrijden in alle competities voor River Plate. Zijn prijzenkast is intussen ook goed gevuld, met onder meer de Copa Libertadores (2018), de Copa Argentina (2017, 2018) en de Argentijnse Supercup (2017).

Afgelopen zaterdag liet Palacios het na om nog een trofee aan zijn palmares toe te voegen. In de finale van de Copa Libertadores bleek Flamengo met 2-1 te sterk. De technisch begaafde middenvelder haalde het einde van de wedstrijd niet. Diep in blessuretijd, vlak nadat Gabigol met twee doelpunten een 0-1 achterstand omtoverde in een 2-1 voorsprong namens Flamengo, wist Palacios zich niet te beheersen. Toen invaller Lucas Pratto de bal af wilde schermen, duwde Palacios hem in zijn rug naar de grond en liep vervolgens op hem door. Met een directe rode kaart zocht hij vol frustratie de kant op.

Met de verloren finale komt er een einde aan een wisselvallig kalenderjaar voor de dynamische spelverdeler. In 2019 kreeg Palacios voor het eerst in zijn carrière te maken met serieuze blessures. In februari liep hij in de wedstrijd tegen Racing Club een beenbreuk op. Vreemd genoeg speelde hij de wedstrijd gewoon uit, maar de blessure hield hem twee maanden aan de kant. Juist op het moment dat hij op de weg terug was en door bondscoach Lionel Scaloni werd opgenomen in de voorselectie voor de Copa América, liep hij een hamstringblessure op. De viervoudig Argentijns international werkte gedurende de zomer aan zijn herstel. Of hij vervolgens nog een wedstrijd voor River Plate zou spelen was nog maar de vraag, want de interesse vanuit Europa nam toe. Niet de minste clubs kregen hem in het vizier.

Real Madrid of Internazionale?

In januari van dit jaar leek Palacios hard op weg naar Real Madrid. Volgens diverse Spaanse media lag een contract voor 5,5 jaar klaar in het Santiago Bernabéu en was de Koninklijke bereid om te voldoen aan de afkoopsom van vijtien miljoen euro, zoals opgenomen in zijn tot medio 2021 doorlopende contract. Tot een deal kwam het uiteindelijk door zijn beenbreuk niet, maar volgens Marca is het niet uitgesloten dat Real Madrid in een later stadium alsnog terugkomt voor Palacios. Toen hij in de zomer herstellende was van een hamstringblessure, ondernamen Atlético Madrid, Barcelona, Manchester City en Paris Saint-Germain geen actie en bleef het bij geruchten. Al deze Europese topclubs zouden hem in het vizier hebben en aan dat rijtje lijkt nu ook Ajax toegevoegd te kunnen worden.

In maart van dit jaar sprak Palacios’ zaakwaarnemer Renato Corsi over de situatie van Palacios, die in de Italiaanse media aan Internazionale werd gelinkt. FCInterNews was benieuwd naar de geruchten over een transfer naar Real Madrid en vroeg naar de stand van zaken. “We hebben geen akkoord met Madrid”, reageerde de belangenbehartiger. “We hebben veel gesprekken gevoerd, maar de onderhandelingen zijn op niets uitgelopen. We stonden op het punt om een deal te sluiten, maar vanwege die kleine breuk in zijn onderbeen ging het niet door. Het staat nu op een laag pitje, we zullen zien wat er gaat gebeuren. De interesse van de bestuurders van Inter kan ik bevestigen. Zanetti belde me toen we in onderhandeling waren over Palacios’ transfer naar Real Madrid. Ik vertelde hem dat zowel Exequiel als ik vereerd zou zijn als hij voor Inter zou tekenen. Zanetti is een landgenoot. Hij is uitgegroeid tot een clubicoon van Inter.”

Tot een transfer naar Inter kwam het niet, maar de zaakwaarnemer maakte er geen geheim van dat een verhuizing naar Milaan tot de mogelijkheden behoort. “Lautaro (Martinez, red.) en Icardi spelen ook bij Inter. Ik kan me goed voorstellen dat hij in Milaan speelt”, aldus Corsi in maart. “Zijn afkoopsom? Vijftien miljoen euro. Real Madrid wilde iets meer betalen om de transfer er doorheen te drukken. Zoals ik al zei: het was bijna rond met los Blancos, maar de blessure veranderde alles. Ze wilden eerst zien of hij volledig herstelde. Maar als zij geen actie meer ondernemen, dan kijken wij ook verder. Inter is zeker een optie. Hij zou graag voor i Nerazzurri spelen.” Een transfer naar de Major League Soccer is uitgesloten. Het Inter Miami van David Beckham had interesse, maar is kansloos. "Hij gaat niet naar Miami, Exequiel heeft besloten dat hij naar Europa wil", aldus Corsi tegen Marca.

Vertrek uit Argentinië aanstaande

River Plate zou welwillend tegenover een vertrek van Palacios staan. De club staat er op financieel gebied niet goed voor en kan de transfersom van de middenvelder goed gebruiken. Ajax sluit zijn ogen niet voor buitenkansjes, zo gaf Overmars reeds aan. Met een transfersom van vijftien miljoen euro zou hij tot een van de duurste aankopen uit de clubgeschiedenis van de Amsterdammers zijn. Maar wanneer Ajax in januari niet toeslaat, zullen andere Europese topclubs dat wel doen. De grootmachten zullen er geen problemen mee hebben om vijftien miljoen euro op te hoesten. "Onze bedoeling was om het te verhogen, maar wanneer de speler en zijn zaakwaarnemer geen hogere clausule willen accepteren, kunnen we niets doen", zei River Plate-voorzitter Rodolfo D’Onofrio eerder dit seizoen nog bij FOX Sports. Hij liet daarbij doorschemeren dat 2019 het laatste jaar van Palacios in het shirt van River Plate zou zijn. Een transfer naar Europa lijkt een kwestie van weken.