PSV lijkt met 21-koppige selectie aan te tonen dat breuk aanstaande is

PSV reist woensdag met 21 spelers af naar Lissabon voor het Europa League-duel met Sporting Portugal donderdagavond. Ibrahim Afellay, Toni Lato en Jordan Teze ontbreken in de selectie. 'Dat Lato niet meereist naar Portugal, lijkt aan te tonen dat hij linea recta op weg naar de uitgang is bij PSV', zo concludeert het Eindhovens Dagblad over de back.

Aanvoerder Afellay herstelt nog altijd van een blessure en is niet topfit. Trainer Mark van Bommel meldde eerder al dat de middenvelder nog wat stappen moest maken. PSV staat momenteel derde in Groep D na een remise en nederlaag tegen LASK Linz. De Eindhovenaren moeten winnen van Sporting om in de laatste speelronde niet afhankelijk te zijn van de wedstrijd tussen de Portugezen en LASK Linz.

Selectie van PSV:

Doel: Unnerstall, Zoet, Ruiter

Verdediging: Viergever, Dumfries, Boscagli, Baumgartl, Schwaab, Sadílek

Middenveld: Ihattaren, Pereiro, Thomas, Hendrix, Rosario, Guti

Aanval: Mitroglou, Bruma, Doan, Bergwijn, Malen en Gakpo.