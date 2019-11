‘In de tijd bij AZ had ik bijna nog niet zoveel gescoord als nu in 14 duels'

De Keuken Kampioen Divisie geldt al decennialang als kraamkamer voor binnen- en buitenlandse talenten en ook dit seizoen lopen er op het tweede niveau weer veel voetballers met potentie rond. Voetbalzone, de officiële mediapartner van de Keuken Kampioen Divisie, licht om de twee weken een van deze talenten uit, met deze keer aandacht voor Jamie Jacobs, de tot dusver uiterst productieve middenvelder van koploper SC Cambuur.

Door Chris Meijer

Achter centrumspitsen Lassina Traoré van Jong Ajax, Robert Mühren van SC Cambuur, Reda Kharchouch van Telstar en Iké Ugbo van Roda JC Kerkrade volgt met Jamie Jacobs een enigszins opvallende vijfde naam op de topscorerslijst van de Keuken Kampioen Divisie. De 21-jarige middenvelder heeft er na veertien competitiewedstrijden al negen doelpunten in liggen en leverde ook nog eens twee assists. “Ja, het gaat op het moment wel aardig”, klinkt het nuchter. Met een lach gaat hij verder: “Ik had niet gedacht dat ik er voor de winterstop al negen in had liggen. Maar ja, ik sta er en de ballen komen, dus dan kan ik ze net zo goed binnen leggen. Je kan natuurlijk van tevoren niet voorspellen dat je zoveel doelpunten gaat maken, maar ik weet wat mijn kwaliteiten zijn en ik kan negentig minuten lang voor het doel komen. Met de kwaliteiten die we daarnaast nog in het team hebben, waardoor we er via de zijkanten en het midden zo vaak doorheen komen, is het voor mij lekker dat ik zoveel ballen krijg. Natuurlijk geeft het zelfvertrouwen en rust als je er al een aantal in hebt liggen, dat je weet dat je ze kan maken als je er komt. Ik wil niet zeggen dat ik het voorheen niet had, maar als ik nu een kans krijg, is er een bepaalde rust dat ik weet dat ik ‘m ga scoren. In de afgelopen twee seizoenen bij Jong AZ had ik bijna nog niet zoveel gescoord als nu in veertien wedstrijden.”

Jacobs werd na de wedstrijd tegen Almere City (3-1 zege), waarin hij twee doelpunten en een assist voor zijn rekening nam, uitgelicht in het Elftal van de Week. "Ik hoorde het in de familie-app, dat ik speler van de week was geworden. Natuurlijk kijk ik dan even, maar ik houd me er verder niet mee bezig. Ik probeer het elke wedstrijd hetzelfde te benaderen", zegt hij over die uitverkiezing.

Jacobs zit er met die schatting niet ver vanaf, want in twee seizoenen voor Jong AZ in de Keuken Kampioen Divisie kwam hij tot 11 doelpunten en 8 assists in 62 competitiewedstrijden. De middenvelder speelde drie jaar in het beloftenteam van de Alkmaarders, nadat hij in 2016 was weggekaapt bij FC Volendam. In zijn eerste jaar dwong Jong AZ als kampioen van de Tweede Divisie promotie naar de Keuken Kampioen Divisie af, waarna voor Jacobs twee seizoenen in het betaald voetbal volgden. In de afgelopen jaargang realiseerde hij zich dat het niet van een doorbraak in de hoofdmacht van AZ zou komen, ondanks dat hij wel twee keer op de reservebank zat. “Op een gegeven moment krijg je er wel een gevoel bij. Niet dat andere jongens je inhalen, maar wel dat andere jongens de voorkeur krijgen. Als ze bij het eerste een of twee jaar jonger zijn, weet je op een gegeven moment wel dat het ‘m niet meer gaat worden.”

“Dan moet je ergens anders gaan kijken om je verder te ontwikkelen. Het is nooit leuk om te horen en je denkt ook weleens: wat als ik er wel een paar wedstrijden had ingestaan? Maar dat is niet gebeurd en dat is ook niet aan mij. Ik heb altijd mijn best gedaan en het is er niet van gekomen”, gaat Jacobs realistisch verder. Al vroeg in de zomer toonde Cambuur interesse in de diensten van de Noord-Hollander. Na een gesprek met trainer Henk de Jong en technisch manager Foeke Booy raakte hij razendsnel overtuigd, waardoor Jacobs al vroeg in juni gepresenteerd kon worden in Leeuwarden. “Ik was een van de eerste spelers die tekende, dus er was nog niet zoveel bekend. Maar het gesprek met Henk en Foeke nam die onzekerheden eigenlijk weg, ik had een heel prettig gevoel en dacht: waarom zou ik het niet doen?”

In drie seizoenen kwam Jacobs tot negentig wedstrijden voor Jong AZ.

De Jong vertelde Jacobs over zijn beoogde aanvallende speelstijl, waar hij bijzonder gecharmeerd van raakte. “We spelen hartstikke aanvallend voetbal en ik kan precies de dingen doen waar ik goed in ben. Het spel sluit hartstikke goed aan op mijn kwaliteiten. Als we zo vaak aan de bal zijn, valt er bovendien snel al een bal goed voor mij. Je kijkt daar van tevoren wel een beetje naar, wat voor team het is en wat voor voetbal ze willen spelen”, legt hij uit. Het werd al snel duidelijk dat Jacobs de lopende pion werd op een middenveld dat doorgaans verder bestaat uit de meer aanvallende Robin Maulun en de defensievere Mees Hoedemakers. Jacobs en Hoedemakers kenden elkaar al, daar ze de voorbije jaren samen bij AZ speelden. “We hebben een mooi middenveld, iedereen heeft zijn eigen kwaliteiten, dat vult elkaar aan en is ook lastig voor een tegenstander. Misschien valt het beter in elkaar dan ik verwacht had, ja.”

“Ik ben wat anders naar de positie gaan kijken, op zichzelf. Ik vind dat we hier meer bezig zijn met het team én het individu. Bij AZ draaide het meer om het team, omdat we meestal onderin stonden. Zo heb ik het ervaren, dat is een beetje het gevoel wat ik heb. Dit is een iets kleinere club dan AZ, maar vanuit mijn opzicht was dit zeker een stap vooruit. Het trainingsniveau is beter, ze zijn meer met mij bezig dan afgelopen jaren”, antwoordt Jacobs op de vraag wat het verschil is tussen zijn rol bij AZ en bij Cambuur. Hij merkt nog een belangrijk verschil ten opzichte van de twee voorgaande seizoenen. “Ik speelde altijd op maandagavond op het trainingscomplex van AZ met drie- of vierhonderd toeschouwers. Als je verliest, is het vervelend, maar er zitten geen consequenties aan. Je kan niet degraderen en niet promoveren, hooguit een periodetitel pakken. Het leeft wat minder, maar hier in de stad gebeurt er echt wat als we winnen. Het publiek blijft dan gewoon een kwartier hangen.”

"Als het stadion vol zit en ik kom naar buiten, ben ik meteen klaar voor die wedstrijd."

“Ik wilde in een eerste elftal voetballen, die druk voelen. Je traint elke dag met de jongens met wie je op het veld staat en in de beloftenteams wil dat nogal eens veranderen. Dat er ineens vier jongens van het eerste terugkomen en dat zijn dan precies twee middenvelders, waarmee je het meest te maken hebt in een wedstrijd. Dat is wel even wennen, als je niet de hele week met elkaar getraind hebt. Of je denkt: oef, ga ik wel spelen? Nu weet ik wat ik kan verwachten op het veld, bij Jong AZ waren we vaak een dag van tevoren pas bezig met de tegenstander. We werken nu van wedstrijd tot wedstrijd, in plaats van dat er opgeleid wordt richting het eerste. Want dat overheerste soms in de wedstrijden ook wel.” Bij Jong AZ kon Jacobs in twee seizoenen wel wennen aan het voetbal in de Keuken Kampioen Divisie. Hij beaamt dat de ervaringen met de Alkmaarse beloftenploeg uitermate belangrijk zijn geweest in zijn ontwikkeling en dat het eraan heeft bijgedragen dat hij in Leeuwarden direct kon uitgroeien tot basisspeler.

“Het is makkelijker als je ongeveer weet wat je kan verwachten in de competitie, dat heeft dat absoluut geholpen. Het is mooi om wedstrijden als De Graafschap- of NAC Breda-uit mee te maken met een beloftenteam. Voor heel veel jongens zijn dat enorm leerzame potjes, om ervaring op te doen”, vertelt Jacobs. Hij haalt de uitwedstrijd van Jong AZ bij FC Twente van vorig seizoen, waarin de Tukkers kampioen konden worden, aan als voorbeeld. “Het hele stadion zat vol. Dan kan je zeggen wat je wil, maar ik heb dan geen warming-up nodig. Ik was er de hele dag al klaar voor en dat gevoel heb ik nu ook als wij een thuiswedstrijd spelen. Als het stadion vol zit en ik kom naar buiten, ben ik meteen klaar voor die wedstrijd. Dat moet nog wel een beetje wennen.”

Robert Mühren vindt het geluk terug tijdens derde huurperiode in Nederland

Voetbalzone sprak eind september met Robert Mühren. Lees artikel

Cambuur is na zestien wedstrijden de koploper van de Keuken Kampioen Divisie en bleef de laatste veertien duels zonder nederlaag. “Dit had ik misschien niet verwacht, maar na een aantal wedstrijden merk je wel dat je vaak de bovenliggende partij bent in een wedstrijd. Zolang dat duurt, merk je op gegeven moment dat je ook bij de beste ploegen van de competitie gaat horen. Als je naar de statistieken kijkt, staan we ook waar we horen te staan. Je gaat nu elke dag naar de club toe met het gevoel: wie gaat ons pakken? Laat het maar zien. Wij weten wat we kunnen. Als we normaal doen en ons niveau halen, kunnen we van iedereen winnen.” Toch merkt Jacobs dat tegenstanders Cambuur inmiddels al op een andere manier benaderen. “Tegenstanders gaan zich anders opstellen. Het gebeurt dat we doordeweeks beelden kijken en dat ze tegen ons iets heel anders doen dan tegen andere clubs. Dat is ook wel een compliment voor ons, dat ze hun speelstijl gaan aanpassen.”

Op de vraag of Cambuur de koppositie tot het einde van het seizoen gaat vasthouden, volgt direct een stellig antwoord. “Ja, natuurlijk”, zegt Jacobs zonder een seconde te twijfelen. “Ik denk dat als we blijven doen wat we doen, het wel goed komt. Natuurlijk wil je zo snel mogelijk naar de Eredivisie, al weet je van tevoren nooit hoe het uitpakt. Dat de club die ambitie heeft en ik dat deel, is duidelijk. Cambuur doet normaal gesproken altijd mee in de top van de ranglijst, maar dat we het zo goed doen, had ik afgelopen zomer ook niet durven zeggen.” En hoe zit het met de ambities op de topscorerslijst? Of gaan ploegen al dubbele dekking op hem zetten? Lachend: “Zo snel ben ik ook weer niet, ik heb nog niet gemerkt dat ze dubbele dekking gaan neerzetten. Maar als dat gebeurt, komt er ergens anders weer iemand vrij en dan weten we die weer te vinden. Ik heb Robert (Mühren, red.) nog altijd voor me op de topscorerslijst, maar daar ben ik ook helemaal niet mee bezig. Ik probeer de kansen die ik krijg binnen te schieten en dan kijken we wel waar het op eindigt. Ik denk dat er nog een paar bijkomen, als we zo blijven spelen en kansen blijven creëren.”

Naam: Jamie Jacobs

Geboortedatum: 3 december 1997

Club: SC Cambuur

Positie: middenvelder

Sterke punten: scorend vermogen, passing, techniek

