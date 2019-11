Statement Ajax ‘slaat nergens op’: ‘Dan moeten ze ook andere dingen doen’

Ajax neemt het woensdagavond op tegen Lille OSC in de Champions League, nadat de ploeg van Erik ten Hag dinsdag per trein aankwam in Frankrijk. De Amsterdammers hebben met de treinreis onder meer een statement willen maken dat mensen 'klimaatbewuster' moeten leven. Valentijn Driessen vindt dat het statement van Ajax weinig voorstelt.

"We leven in een klimaatbewuste tijd en wij willen als club graag een goed voorbeeld geven", zo liet algemeen directeur Edwin van der Sar eerder weten. "Lille leent zich qua ligging uitstekend voor een treinreis, vandaar dat wij met dit idee bij de NS hebben aangeklopt. Voor Erik ten Hag en zijn mannen lijkt dit ons een efficiëntere en minder vermoeiende reis."

"Dat statement stelt natuurlijk niets voor, dat gaat nergens over", aldus de chef voetbal van De Telegraaf in gesprek met Veronica Inside. "Alsof het iets uitmaakt alsof je met de bus of met de trein gaat. Het gaat helemaal nergens over. Het punt is: je kan niet vliegen op Lille. Dan kan je twee dingen doen: met z'n allen de bus instappen of de trein. Ik begrijp wel dat dit fijner is dan vliegen."

"Op het vliegveld hangen, wachten, schoenen uit, jas uit, van alles en nog wat. Dus dat begrijp ik wel. Maar je moet niet zeggen: we doen dit voor het milieu. Dat slaat nergens op. Dan moet je andere dingen ook doen. Er is bijvoorbeeld al veel gezegd over die trip naar Qatar", doelt Driessen op het trainingskamp van Ajax. Er is veel kritiek op de reis van Ajax, aangezien veel arbeiders om het leven zijn gekomen bij de bouw van stadions in aanloop naar het WK van 2022.