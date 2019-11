Bizot wil met recordpoging en Van der Sar voorbij: ‘Mooi om er tussen te staan’

Marco Bizot is dit seizoen de minst gepasseerde keeper van de Eredivisie. De sluitpost van AZ hoefde deze jaargang nog maar acht keer te vissen, terwijl hij in 2019 al negentien keer zijn doel schoon hield. Bizot is trots op zijn statistieken, waarmee hij op een lijstje staat vlak achter oud-doelman Edwin van der Sar. De AZ-keeper is blij met zijn goede prestaties, maar benadrukt de belangrijke rol die de rest van het team speelt bij zijn succes.

De achterhoede van AZ slaagt er onder Arne Slot in om tegenstander ver van het doel te houden. “Daarom wil ik benadrukken dat dit ook echt een teamprestatie is", reageert Bizot in gesprek met het Algemeen Dagblad. “We spelen aanvallend maar het staat gewoon goed bij ons en we zitten in een flow. Dit is het best ingespeelde team waar ik in heb gespeeld. Terwijl ik toch met de beste verdediger ter wereld voor me heb gespeeld, haha. Maar Virgil van Dijk was bij FC Groningen natuurlijk nog erg jong. Net als ik.”

Heinz Stuy hield in 1971 liefst 24 keer zijn doel schoon. Bizot staat dit jaar op negentien clean sheets, vlak achter Heurelho Gomes (20 in 2005), Edwin van der Sar (20 in 1997), Jan van Beveren (20 in 1977), Eddy Pieters Graafland (20 in 1968), Ed de Goeij (21 in 1991), Piet Schrijvers (22 in 1971) en lijstaanvoerder Stuy. “Mooie naam van vroeger. En kijk: Van der Sar. Grote sterren. Mooi om er tussen te staan", aldus Bizot, die een goede kans maakt om op de derde plaats te komen. “Maar zelf kijk ik daar niet zo naar, hoor. Pas aan het eind van het seizoen of als de recordpoging voorbij is, dan zal ik terugkijken. En het is ook weer niet zo belangrijk. Liever win ik een wedstrijd."

Dit seizoen stond hij in de Europa League tegenover Manchetser United-keeper David De Gea, een van zijn idolen. “Dat was heel mooi”, aldus Bizot. “Ik kijk veel naar topkeepers. Neuer, Ter Stegen, Bürki. Bürki? Ja dat vind ik mooi, een keeper uit zo'n relatief klein voetballand uit Zwitserland die zo goed is. Die leggen toch vaak een lange weg af. Net als Navas van Paris Saint-Germain. Thuis tegen FK Partizan wil ik morgen in de Europa League weer de nul houden. Want dan overwinteren we."