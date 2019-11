Zlatan Ibrahimovic wordt eigenaar: ‘Ik ben onder de indruk van deze club’

Zlatan Ibrahimovic investeert in AEG (Anschutz Entertainment Group) en wordt mede-eigenaar van Hammarby, zo meldt de club via de officiële kanalen. De 38-jarige spits liet eerder op Instagram al doorschemeren dat hij in zee zou gaan met de club, maar media speculeerden dat dit als hoedanigheid van speler zou zijn. Nu maakt Hammarby bekend dat de legendarische aanvaller voor een kwart eigenaar wordt.

Onlangs hebben vertegenwoordigers van Hammarby in Los Angeles om de tafel gezeten met AEG en Ibrahimovic. AEG informeerde de Zweedse club dat men de helft van de aandelen had verkocht aan Ibrahimovic, wat betekende dat de aanvaller deels eigenaar is van de club. Voorzitter Richard von Yxkull is blij met de nieuwe samenwerking.

"Dit is wel nieuw voor ons, maar tegelijkertijd erg leuk en spannend. De timing voelt goed. We hebben ons sterk ontwikkeld de laatste jaren en volgend jaar spelen we Europees. Om dan een persoon als Zlatan Ibrahimovic bij de club te hebben, iemand met veel passie en een winnaarsmentaliteit, voelt goed. Het is nog te vroeg om te zeggen hoe Ibrahimovic kan bijdragen aan Hammarby, maar er zit duidelijk potentie in deze samenwerking."

Ibrahimovic, die onlangs transfervrij vertrok bij het Los Angeles Galaxy dat eveneens onder AEG valt, is verheugd met de deal. "Dit is een fantastische club met geweldige fans. Ik ben onder de indruk van wat de club heeft bereikt de afgelopen jaren, zowel op als buiten het veld. Het voelt goed om me aan te sluiten bij Hammarby en de club verder te ontwikkelen", aldus Ibrahimovic op de clubsite.