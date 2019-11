Lampard laakt wijdverspreide foto van pupil in blote bast in nachtclub

Frank Lampard is niet blij met een 'onprofessionele' actie van Ross Barkley. De middenvelder zit niet bij de wedstrijdselectie van Chelsea voor het duel met Valencia in de Champions League omdat hij momenteel kampt met een blessure. Lampard geeft echter ook aan dat hij de foto van Barkley met een ontbloot bovenlichaam in een nachtclub hekelt.

Tijdens de afgelopen interlandperiode vierde Barkley een feestje in een nachtclub in Dubai. De Engelse middenvelder leek dronken en besloot zijn shirt uit te trekken, tot ergernis van Lampard. "Er zijn twee redenen waarom hij er niet bij is. De ene reden is de aandacht, de krantenkoppen deze week. Ross weet hoe ik erover denk", zegt Lampard, geciteerd door de BBC.

Ross Barkley is facing further questions over his professionalism after he was videoed dancing topless and seemingly the worse for wear in a Dubai nightclub during last week's international break. pic.twitter.com/3mQYYFOqwk — Lilian Chan (@bestgug) November 22, 2019

"Ik steun hem, maar hij heeft naar mijn mening wel een moment van onprofessionaliteit getoond. Het is niet dat ik een dictator wil spelen en hem hard wil veroordelen, want ik begrijp dat mijn spelers mensen zijn en levens hebben. Ik vind ook niet dat hij iets verschrikkelijks heeft gedaan. Ik mag Ross", aldus Lampard, die aangeeft dat Barkley ook nog kampt met een pijntje.

"Hij had een blessure en eigenlijk nog steeds een beetje. Hij moet daarom aan het werk en weer fit worden", aldus Lampard. Chelsea neemt het woensdagavond op tegen Valencia. Beide clubs staan na vier wedstrijden, net als Ajax, op zeven punten in Groep H. De Amsterdammers strijden woensdagavond in Frankrijk tegen nummer vier Lille OSC.