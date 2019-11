‘Muur’ Matthijs de Ligt bedolven in Italië na ‘monumentale’ daad

Matthijs de Ligt wist dinsdagavond wederom veel indruk te maken bij Juventus. De Italiaanse grootmacht won met 1-0 van Atlético Madrid in de Champions League, waardoor la Vecchia Signora als groepswinnaar doorgaat naar de volgende ronde. Naast doelpuntenmaker Paulo Dybala krijgt vooral De Ligt veel complimenten in de Italiaanse media.

De Ligt werd tijdens en na het duel op social media al bedolven onder loftuitingen en werd omschreven als 'een muur'. Ook de Italiaanse pers stipt de cruciale rol van de Nederlander aan, zoals bij een ingreep van Ángel Correa vlak voor tijd. La Gazzetta dello Sport zag dat De Ligt vrijwel onpasseerbaar was en wijst ook naar het uitstekende spel van De Ligt bij duel met Atalanta (1-3 zege).

"De wedstrijd van zaterdag was geen incident. In de slotfase liet hij het hele stadion opveren met een ingreep op Correa. Maar al de hele wedstrijd was De Ligt belangrijk, zoals bij het blokken van schoten van Vitolo en João Félix", aldus de roze sportkrant, die spreekt van 'de beste jonge centrale verdediger ter wereld'. "Hiervoor heeft Juventus 85 miljoen euro betaald."

Football Italia omschrijft de actie van De Ligt op Correa als 'een sliding als een trein die de bal vlak voor de voeten weghaalde'. Ook Calciomercato is onder de indruk van De Ligt, die een zeven krijgt, de hoogste cijfer na Dybala (7,5). "De Ligt was een leeuw die ondanks zijn schouderprobleem opgelopen in Bergamo steeds meer zijn tanden laat zien. Hij groeit wedstrijd na wedstrijd."

La Stampa vond de ingreep van De Ligt bij Correa 'monumentaal', terwijl Tuttosport de Oranje-international omschrijft als een uitblinker die 'meedogenloos' was. Corriere dello Sport zag dat de twintigjarige centrale verdediger een ijzersterk duo vormde met collega Leonardo Bonucci, een 'onverslaanbaar' tweetal voor de Spaanse topclub.