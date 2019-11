‘Rotte appel’ van Ajax groeit uit tot topper: ‘Ik was wat onhandelbaar’

Quincy Promes draait op volle toeren bij Ajax. De aanvaller streek afgelopen zomer neer in zijn geboortestad Amsterdam en is na een ietwat moeizame start uitgegroeid tot een zeer gewaardeerde basiskracht bij Ajax. Promes is blij dat hij van waarde kan zijn voor de club waar hij in het verleden ballenjongen was én werd weggestuurd uit de opleiding.

Promes, met Donyell Malen gedeeld topscorer in de Eredivisie met tien goals, zegt in gesprek met de Volkskrant dat hij zichzelf scorend vermogen heeft aangeleerd. "Dat is een extra wapen voor een buitenspeler. Vroeger was ik een actieman. Als ik goede acties had gemaakt, had ik in mijn ogen goed gespeeld. Maar ik stond niet op het scorebord. Naarmate de tijd vordert ga je je realiseren dat op het scorebord komen belangrijker is dan een mooie actie."

Voorbeschouwing: Lille OSC - Ajax

De 27-jarige aanvaller was vroeger ballenjongen en zag spelers als Wesley Sneijder, Luis Suárez en ook Klaas-Jan Huntelaar, zijn huidige teamgenoot bij Ajax, in actie in Amsterdam. "Dat motiveerde me. Op tv is het toch anders. Als ballenjongen had ik het gevoel invloed te hebben op de wedstrijd, door bijvoorbeeld de bal snel terug te gooien. Alsof ik onderdeel was van de wedstrijd. Dat was een speciale tijd", aldus Promes, die op een gegeven moment Ajax moest verlaten.

De Oranje-international omschrijft zijn jongere versie als 'een ettertje' en begrijpt waarom Ajax ingreep. "Op dat moment had ik het niet door. Ik was geen jaknikker. Als we rondjes moesten lopen, vroeg ik als eerste: waarom? Soms is dat goed, soms ook niet. (...) Ik was wat onhandelbaar. Als je een soort rotte appel bent in een algemene groep, begrijp ik dat ze ervoor kozen mij uit de opleiding te sturen. Ik had het nodig om mezelf wakker te maken, omdat ik er nog niet was."