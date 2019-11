Frank de Boer ziet Ajax ‘bijna altijd live: ‘Hij speelt echt als een keizer’

Frank de Boer was het afgelopen seizoen in de Major League Soccer druk met Atlanta United, maar dat weerhield hem er niet van om de verrichtingen van Ajax op de voet te volgen. “Natuurlijk. Ik ben meer dan 25 jaar onderdeel van Ajax geweest”, aldus De Boer. In gesprek met de NOS laat de ex-trainer van de Amsterdammers weten dat hij geniet van de ploeg van trainer Erik ten Hag.

Door het tijdsverschil tussen Europa en de Verenigde Staten is het voor De Boer goed te doen om wedstrijden van Ajax live te kijken. “Het is altijd 's middags als ze spelen", zegt de coach over de Champions League-wedstrijden, die doorgaans om 21.00 uur Nederlandse tijd beginnen. "Dus als ik geen training heb, kan ik om twee uur of drie uur kijken."

Voorbeschouwing: Lille OSC - Ajax

Toen Ajax laatst om 12.15 uur tegen FC Utrecht aantrad, zat De Boer ook voor de buis. “Toen dacht ik: over een week ben ik in Nederland, laat ik maar vast een beetje aan die jetlag gaan werken. Toen ben ik al om kwart over zes gaan kijken. Dus eigenlijk zie ik Ajax bijna altijd live”, aldus de trainer, die lovend is over het huidige Ajax. “"Ik was aan het appen met iemand en die zei: Utrecht is helemaal niks. Ja, zei ik, omdat Ajax zo goed is! Utrecht had best wel een goed plan, vond ik, maar doordat Ajax zo goed was, kwam dat helemaal niet tot z'n recht."

De trainer van de topclub uit de MLS ziet dat Ajax met veel vertrouwen speelt. “Daley Blind bijvoorbeeld, speelt echt als een keizer achterin. Dat vind ik hartstikke mooi. Ik heb als trainer nog met hem mogen werken, maar je ziet dat hij zich nog steeds aan het ontwikkelen is”, zegt De Boer, die als trainer vier keer kampioen werd met Ajax.

Vorig seizoen reikte Ajax tot de halve finale van de Champions League en ook dit seizoen liggen de Amsterdammers op koers om de volgende ronde van het miljardenbal te bereiken. Of de hand van Ten Hag zichtbaar is? Volgens De Boer maken de details het verschil. "Je moet je beste spelers op de beste plek neerzetten en het gevoel geven dat ze heel belangrijk zijn. En ik denk dat Ten Hag dat zeker heeft gedaan. Met name met Ziyech. Tadic is een net iets ander karakter. Maar Ziyech heeft in dat opzicht een heel positieve respons gegeven, vind ik."