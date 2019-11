Mourinho prijst ballenjongen na ‘assist’: ‘Dit vergeet hij nooit meer’

Tottenham Hotspur plaatste zich dinsdagavond voor de achtste finales van de Champions League nadat er op eigen veld met 4-2 werd gewonnen van Olympiacos. De Griekse opponent kwam voor rust nog op een 0-2 voorsprong, waarna the Spurs na een vroege wissel van Eric Dier en een geweldige tweede helft de drie punten in eigen huis hielden. Manager José Mourinho bood na afloop zijn excuses aan Dier aan, terwijl hij lovende woorden over had voor een ballenjongen. “Ik wilde hem na afloop uitnodigen in de kleedkamer om de overwinning te vieren met het team, maar hij was al weg”, aldus Mourinho tegenover de BBC.

Door goals van Youssef El Arabi en Ruben Semedo stonden de bezoekers na nog geen twintig minuten spelen al op een 0-2 voorsprong. Mourinho besloot in te grijpen en haalde Dier na 29 minuten naar de kant ten faveure van Christian Eriksen. “Het eerste wat ik publiekelijk wil zeggen is wat ik ook in de kleedkamer al heb gezegd en dat is dat ik mijn excuses aanbied aan Eric Dier”, zei Mourinho direct na afloop tegenover BT Sport. “Voor een spelers is zoiets nooit makkelijk maar dat geldt ook voor de technische staf. We hadden een oplossing nodig en we deden dit voor het team. Het ging tussen hem en Harry Winks, maar het was een lastige keuze. Iedereen begreep het, Eric ook. Zoiets is nooit makkelijk te te leggen, maar het gaat om het team en niet het individu.”

Bij de 2-2 van Harry Kane was een belangrijke rol weggelegd voor een ballenjongen. Door snel handelen kon Serge Aurier ploeggenoot Lucas Moura de diepte insturen met een ingooi, waarna het voor Kane een koud kunstje was om te scoren. Mourinho ging direct naar de ballenjongen toe en bedankte hem hartelijk. “Ik houd van intelligente ballenjongens”, aldus Mourinho. “Deze jongen van vandaag was briljant. Hij leest de wedstrijd, begrijpt het en geeft een belangrijke assist. Het was een belangrijk moment voor hem en hij zal dit nooit vergeten.”

“We hebben ons geplaatst voor de volgende ronde en dat is het belangrijkste voor ons allemaal”, aldus Mourinho, die zijn ploeg zag winnen door goals van Dele Alli, Aurier en tweemaal Kane. “Het was niet makkelijk, Olympiacos is een goed team en speelde vanuit een goede organisatie. Ik had niet verwacht dat onze jongens thuis zoveel druk zouden voelen. De afgelopen maanden zijn de resultaten niet goed geweest. Ze hebben een zware tijd achter de rug. In de rust heb ik gezegd dat ze rustig moeten blijven. Ik zei dat ze het vertrouwen moesten blijven houden en dat ze in zichzelf moesten blijven geloven.”