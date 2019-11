PSG slaat aanval van Real Madrid op miraculeuze wijze af in Spanje

Paris Saint-Germain heeft zich dinsdagavond in Groep A van de Champions League definitief verzekerd van de eerste plaats. De Franse grootmacht was op bezoek bij Real Madrid nagenoeg de gehele wedstrijd de onderliggende partij, maar wist in de laatste tien minuten op miraculeuze wijze toch nog een punt uit het vuur te slepen: 2-2. PSG blijft ongeslagen in het huidige Champions League-seizoen en gaat de laatste speelronde van de groepsfase in met een voorsprong van vijf punten op Real Madrid, dat als nummer twee ook al zeker is van de volgende ronde.

Nadat Galatasaray en Club Brugge elkaar eerder op de avond in evenwicht hadden gehouden (1-1), wist Real Madrid op voorhand al dat het overwintering in de Champions League niet meer kon ontgaan. Desalniettemin trapte de Koninklijke het gaspedaal vanaf het eerste fluitsignaal flink in. PSG, waar sterspeler Neymar op de reservebank begon, kwam er amper aan te pas in de eerste helft en moest na ruim een kwartier voetballen lijdzaam toezien hoe Real Madrid verdiend op voorsprong kwam. Isco trof na voorbereidend werk van Eden Hazard, Dani Carvajal en Federico Valverde eerst nog de paal, maar de rebound was vervolgens een prooi voor Karim Benzema: 1-0.

Real Madrid bleef domineren na de openingstreffer en kreeg kansen op meer. Een knal van Marcelo scheerde rakelings over het doel van PSG, terwijl Benzema tot tweemaal toe werd gestuit door de sterk keepende Keylor Navas. Aan de overzijde zette Marco Verratti Thibaut Courtois van afstand aan het werk, maar verder had Real Madrid weinig te vrezen van de bezoekers. Toch leek de wedstrijd op slag van rust volledig te kantelen. Courtois beging in de eigen zestien een overtreding op Mauro Icardi, waarna arbiter Artur Soares Dias een strafschop toekende aan PSG én de Belgische doelman van Real Madrid de rode kaart toonde. Dias werd vervolgens echter gecorrigeerd door de videoscheidsrechter (VAR).

De VAR had namelijk in aanloop naar de botsing tussen Courtois en Icardi rond de middencirkel een overtreding van Idrissa Gueye op Marcelo waargenomen. Daardoor mocht Courtois blijven staan en zag PSG zijn uitgelezen kans om de stand vanaf de strafschopstip in evenwicht te brengen teniet gaan. Real Madrid ging zo met een 1-0 voorsprong aan de thee en kreeg direct na de onderbreking alsnog te maken met Neymar: de Braziliaanse vedette werd bij PSG ingebracht als vervanger van Gueye. De eerste grote kans van de tweede helft was echter weer voor Real Madrid: Benzema schoot uit een lastige hoek op de benen van Navas. Rond het uur moest de Costa Ricaanse doelman van PSG opnieuw redden, ditmaal op een inzet van Isco.

Real Madrid had ook na rust maar weinig te duchten van PSG, maar moest halverwege de tweede helft wel een forse tegenvaller incasseren. Hazard werd naar de grond gewerkt door Thomas Meunier, waarna de flankspeler strompelend en ogenschijnlijk met een enkelblessure het veld moest verlaten. Met Gareth Bale als vervanger van Hazard binnen de lijnen bleef Real Madrid de bovenliggende partij en elf minuten voor tijd kopte Benzema op aangeven van Marcelo eindelijk de 2-0 tegen de touwen. Het elftal van Zinédine Zidane leek de punten daarmee in de tas te hebben, maar PSG wist zich toch nog op wonderbaarlijke wijze op te richten. Kylian Mbappé liep vrijwel onmiddellijk de aansluitingstreffer tegen de touwen en amper drie minuten daarna tekende invaller Pablo Sarabia met een knal voor de zeer verrassende 2-2. In de slotfase kregen beide teams nog kansen op een winnende treffer: zo schoof Mbappé uit kansrijke positie naast, terwijl Bale uit een vrije trap nog op de paal schoot.