Wereldgoal Dybala en cruciale tackle De Ligt helpen Juve langs Atlético

Juventus heeft dinsdagavond zijn vierde duel in de poulefase van de Champions League gewonnen. La Vecchia Signora eindigde in eigen huis dankzij een geweldige vrije trap van Paulo Dybala af met Atlético Madrid en is daardoor zeker van groepswinst. Voor los Colchoneros kan het in de laatste wedstrijd nog misgaan: de ploeg van trainer Diego Simeone heeft maar een punt meer dan het Bayer Leverkusen van Peter Bosz en treft in het slotduel Lokomotiv Moskou. Die Werkself ontvangen Juventus over twee weken.

Matthijs de Ligt was nadat zijn schouder afgelopen weekend in de wedstrijd tegen Atalanta uit de kom vloog een twijfelgeval, maar de Oranje-international kon zijn plek naast Leonardo Bonucci gewoon innemen voor het treffen met de Madrilenen. Het waren de bezoekers die via Saúl Ñíguez het eerste kansje van de wedstrijd mochten noteren, toen de middenvelder met twintig minuten op de klok een kopbal net over het doel van Wojciech Szczesny stuurde.

Juventus nam daarna aan de hand van de excellerende Dybala de regie echter steeds meer in handen en de Argentijn mocht een aantal keer applaus in ontvangst nemen vanwege zijn onnavolgbare acties. Even leek het erop dat de dribbelaar zichzelf in de eerste helft vergat te belonen voor zijn uitstekende spel, maar op slag van rust schoot hij vanuit een moeilijke hoek een vrije trap toch nog langs de kansloze Jan Oblak.

In de eerste fase van de tweede helft kwam Atlético weer wat beter in de wedstrijd, al leidde dit niet tot groot gevaar voor het doel van Szczesny. Juventus loerde er echter op om gevaar te stichtten vanuit de counter en Cristiano Ronaldo mocht met nog een klein halfuur spelen op het doel van Oblak af. De Portugees slaagde er echter niet in om zijn achtervolgers voor te blijven en een wild schot vloog daarna hoog over het vijandelijke doel.

De voor Aaron Ramsey ingevallen Federico Bernardeschi mengde zich vervolgens ook in de beschietingen en een streep van de Italiaan vloog buiten het bereik van Oblak op de paal. Dybala liet zich daarop ook weer zien en hij kon maar net afgestopt worden door Felipe. De aanvaller moest vervolgens plaatsmaken voor landgenoot Gonzalo Higuaín, waarna Atlético in de slotfase toch weer aan begon te dringen. De Ligt kon een minuut of vijf voor het laatste fluitsignaal met een goede tackle echter voorkomen dat Ángel Correa uit kon halen, waarna in de blessuretijd Álvaro Morata net tekort kwam om de gelijkmaker binnen te tikken.