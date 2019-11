Istanbul treurt na knotsgekke slotfase bij Galatasaray - Club Brugge

De krachtmeting tussen Galatasaray en Club Brugge in de groepsfase van de Champions League heeft dinsdagavond geen winnaar opgeleverd. Dat is vooral een hard gelag voor het team van Fatih Terim, dat in de 92e minuut de fatale gelijkmaker om de oren kreeg: 1-1. De Turkse topclub heeft plaatsing voor de Europa League daardoor niet in eigen hand, daar Club een punt meer heeft: drie om twee. Door de late remise is Real Madrid bovendien nog voor aanvang van het groepsduel met Paris Saint-Germain al zeker van de knockout-fase van het toernooi.

Het pas eerste doelpunt in de groepsfase leverde Galatasaray een minimale voorsprong in de rust op. Na elf minuten sloeg het team van Terim toe. Na goed voorbereidend werk van Ömer Bayram aan de linkerkant draaide Adem Büyük om zijn as, na een misstap van Simon Deli, en schoot hij de bal van enkele meters afstand diagonaal tegen de touwen: 1-0.

Galatasaray liet echter na om de voordelige marge uit te breiden. Het team van Terim was in het restant van het eerste bedrijf niet heel gevaarlijk en had zijn handen vol aan de offensieve intenties van Club Brugge. Emmanuel Denis en Loïs Openda hadden voor de gelijkmaker kunnen zorgen, maar Fernando Muslera hield Galatasaray op de been.

Muslera hield Dennis vlak na de onderbreking ook van het scoren af toen de aanvaller zich langs tegen twee opponenten werkte en een krachtig schot op doel loste. Twintig minuten voor tijd had een vrijstaande Büyük dé kans op de 2-0, maar na een voorzet van Bayram kopte hij de bal via de grond over het doel. In de slotfase was Club via Siebe Schrijvers en David Okereke nog dicht bij een goal, maar het ontbrak aan precisie in de afwerking.

In de extra tijd kwam Club toch nog op gelijke hoogte. Krépin Diatta schoot de bal vanaf een meter of achttien in de verre hoek: 1-1. De bezoekers maakten het duel vervolgens met negen man af, daar Diatta een tweede gele kaart kreeg toen hij zijn tenue bij het juichen uittrok. Clinton Mata schopte bij het vieren tegen de cornervlag aan en ontving daarvoor eveneens tweede gele kaart.