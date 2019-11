‘Geïnteresseerd Osasuna biedt PSV en Valencia een uitweg’

Toni Lato werd afgelopen zomer op huurbasis door PSV overgenomen van Valencia, nadat een definitieve overstap van de linksback op het laatste moment in het water viel. De Spanjaard komt er echter niet aan te pas in Eindhoven en de kans is aanwezig dat de betrokken partijen besluiten om in januari een voortijdig einde te maken aan de samenwerking.

Het Eindhovens Dagblad weet dinsdagavond te melden dat Lato in ieder geval één uitweg heeft mocht, hij willen vertrekken. De regionale krant heeft namelijk vanuit de entourage van de speler bevestigd gekregen dat Osasuna nadrukkelijk geïnteresseerd is in zijn diensten.

Los Rojillos staan momenteel met een punt achterstand een plekje onder Valencia in LaLiga en zien in Lato een goede versterking voor de tweede seizoenshelft. De 22-jarige verdediger zou zelf ook wel oren hebben naar een verhuizing Pamplona, maar zal eerst af moeten wachten of PSV en los Che elkaar kunnen vinden in een overeenkomst om de huurdeal eerder af te breken.

Lato kwam vooralsnog slechts één minuut in actie tijdens een officiële wedstrijd van PSV. De optie om hem wedstrijdritme op te laten doen namens Jong PSV in de Keuken Kampioen Divisie is er eveneens niet, aangezien Valencia niet wil dat hij daar speelt. Naast Osasuna zou er overigens nog meer Spaanse belangstelling voor de vleugelverdediger zijn.