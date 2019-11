Gemeente Alkmaar geeft hoop en stelt ultimatum voor AZ – Ajax

De competitiewedstrijd tussen AZ en Ajax wordt op 15 december mogelijk toch gewoon in Alkmaar afgewerkt. Eerder op de dag liet AZ op de clubsite nog weten dat de gemeente Alkmaar 'op voor AZ inmiddels onbegrijpelijke gronden' het besluit leek te gaan nemen het stadion niet vrij te geven voor publiek, maar mogelijk kan de club Ajax op 15 december toch gewoon in het eigen AFAS Stadion ontvangen.

Aan het begin van het seizoen stortte een deel van het dak van het AFAS Stadion in, waarna AZ genoodzaakt was om voor zijn thuiswedstrijden uit te wijken naar andere stadions. Inmiddels zijn de herstelwerkzaamheden aan het dak verricht en is het stadion volgens de ingenieurs van Royal HaskoningDHV veilig en kan het worden vrijgegeven, zo liet AZ dinsdagmorgen weten. Toch vreesde de club dat de gemeente Alkmaar zou verbieden het duel in het AFAS Stadion te laten spelen.

De gemeente heeft inmiddels gereageerd en laat weten dat het niet ondenkbaar is dat AZ - Ajax op 15 december toch gewoon in het AFAS Stadion wordt gespeeld. "Indien de voetbalclub in de komende twee weken de ontbrekende gegevens aanlevert en het totale onderzoek aantoont dat het stadion voldoet aan de minimale wettelijke norm, kan de aanschrijving deels of geheel van het stadion. Dan is het ook toegestaan dat er supporters bij de wedstrijd aanwezig zijn", schrijft de gemeente in een verklaring.

"Concluderend stellen de gemeente en TNO (de Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek, red.) dat er gespeeld kan worden in het stadion. Of dit met of zonder publiek is, hangt af van de toets van de gemeente en de medewerking van AZ aan een visuele inspectie in het stadion zelf. De veiligheid van de supporters staat daarbij voorop", aldus de gemeente.