Talent (19) herstelt van kanker en krijgt prachtige kans van Solskjaer

Manager Ole Gunnar Solskjaer heeft Max Taylor opgenomen in de wedstrijdselectie van Manchester United tegen Astana in de Europa League. De negentienjarige centrale verdediger mag zodoende hopen op zijn debuut voor het eerste van de grootmacht. De plek van Taylor in de selectie is extra speciaal, aangezien de jongeling eerder dit jaar de diagnose zaadbalkanker te horen had gekregen.

In februari begon Taylor met de chemotherapie en hij reageerde goed op de behandeling. In september maakte hij zijn rentree op de trainingsvelden bij de Onder-23 en maakt sindsdien weer een goede indruk. Solskjaer heeft vertrouwen in de jonge stopper en gunt hem zodoende mogelijk zijn eerste speelminuten in de hoofdmacht van United tegen de ploeg uit Kazachstan.

In september was Taylor lovend over de steun die hij heeft ervaren van zijn omgeving en de mensen van United. "Ik voel me zo trots dat ik weer op het veld sta met mijn teamgenoten en vrienden. Zonder de onvoorwaardelijke steun van mijn familie, ploeggenoten en de verpleegsters en doktoren had ik niet zo snel terug kunnen keren. Ik wil ook alle medici bij de club bedanken voor hun werk."

De Engelse club is reeds geplaatst voor de volgende ronde van de Europa League, waardoor het duel met Astana een goed moment is om talent de kans te bieden. United heeft tien punten verzameld uit vier wedstrijden, waardoor men de eerste plek in Groep L bezet. Nummer twee AZ heeft acht punten in de tas, terwijl Partizan Belgrado met vier punten ook nog een kleine kans maakt op Europese overwintering.