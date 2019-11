‘Ronaldo is zeer ontstemd en hekelt mogelijke rol achter Van Dijk’

Dinsdag bracht Mundo Deportivo het nieuws dat Lionel Messi de Ballon d'Or gaat winnen. De Spaanse krant meldde dat zowel de aanvaller als Barcelona inmiddels is geïnformeerd over de uitverkiezing. Volgens Fransesc Aguilar, journalist van Mundo Deportivo, is Cristiano Ronaldo ook ontstemd vanwege de mogelijke derde plek bij deze verkiezing.

Messi, Ronaldo en Virgil van Dijk zijn de overgebleven drie kandidaten die maandag kans maken op de Ballon d'Or, de trofee die jaarlijst wordt uitgereikt aan de beste speler van het jaar. Pascal Ferré en Thierry Marchand, twee 'zwaargewichten' van France Football, het Franse tijdschrift dat de verkiezing organiseert, zouden op bezoek zijn gegaan bij Messi om hem het nieuws te vertellen.

Klopp: 'Op basis van afgelopen seizoen verdient Van Dijk de Gouden Bal'

Het tweetal zou de Argentijn hebben geïnterviewd, waarbij ook een fotoshoot heeft plaatsgevonden. Volgens Aguilar is met name Ronaldo niet blij met de uitslag. De journalist geeft aan dat het een probleem wordt om de aanvaller van Juventus te overtuigen maandag aanwezig te zijn, aangezien de Portugees bij eerdere ceremonies weleens verstek liet gaan.

De Ballon d'Or wordt aanstaande maandagavond in Parijs uitgereikt. Volgens Aguilar wordt het nog een hels karwei voor France Football om Ronaldo te overtuigen. De vijfvoudig winnaar van de Ballon d'Or weet dus al dat hij niet gaat winnen, maar zou nu ook ontstemd zijn over het feit dat hij bij de verkiezing zomaar achter Van Dijk als derde kan eindigen.