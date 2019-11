Juventus komt met goed nieuws over Matthijs de Ligt

Matthijs de Ligt kan dinsdagavond in actie komen in de Champions League-kraker tegen Atlético Madrid. De verdediger van Juventus raakte zaterdag tegen Atalanta (1-3 winst) geblesseerd aan zijn schouder, maar maakt 'gewoon' onderdeel uit van de wedstrijdselectie van trainer Maurizio Sarri.

De Ligt liep op bezoek bij Atalanta in de vijftigste minuut een ogenschijnlijk vervelende blessure op. De twintigjarige centrumverdediger probeerde een bal te blokken en kwam daarbij dusdanig ongelukkig terecht, dat zijn schouder uit de kom raakte. Na een behandeling van de medische staf op het veld kon De Ligt de wedstrijd uitspelen. Hij was een twijfelgeval voor het duel met Atlético, maar is dus in ieder geval fit genoeg voor een invalbeurt.

Sarri zal echter geen risico's willen nemen met de ex-Ajacied, omdat Juventus na vier groepsduels al zeker is van de volgende ronde van de Champions League. De oefenmeester heeft met Leonardo Bonucci, Merih Demiral en Daniele Rugani de beschikking over drie andere centrumverdedigers. Juventus gaat met tien punten aan kop in Groep D, terwijl Atlético Madrid met zeven punten tweede staat.