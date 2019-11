Ronaldo en Lukaku in schaduw Lazio-held met droom: ‘Kunnen EK winnen’

In de rubriek Opgebloeid licht Voetbalzone tweewekelijks een speler uit binnen- of buitenland uit wiens loopbaan na een mindere periode weer volledig tot bloei is gekomen. Met deze keer aandacht voor Ciro Immobile (29), die na een minder seizoen qua doelpunten weer helemaal is opgeleefd bij Lazio en het nationale elftal van Italië. Met het EK aan de horizon moet 2020 hét jaar worden van Immobile, momenteel de onbetwiste topscorer van de Serie A.

Door Rian Rosendaal

Immobile heeft een zeer geslaagde week achter de rug op club- en internationaal niveau. De voormalige aanvaller van onder meer Juventus, Borussia Dortmund en Sevilla scoorde tweemaal in de afsluitende EK-kwalificatiewedstrijd van Italië met Armenië, dat met name in de tweede helft volledig ondersteboven werd gespeeld (9-1) in Palermo. Zes dagen later bereikte de 38-voudig international van la Squadra Azzurra de grens van vijftien doelpunten in competitieverband, in de met 1-2 gewonnen uitwedstrijd tegen Sassuolo. De treffer na ruim een halfuur spelen kwam enigszins gelukkig tot stand, want Sassuolo-doelman Andrea Consigli zag het niet al te harde schot van Immobile, tussen twee verdedigers door, onder zich door in het doel verdwijnen.

De treffer van zondag in het kletsnatte Sassuolo staat symbool voor het seizoen van Immobile, want alles wat de goaltjesdief aanraakt lijkt deze maanden in goud te veranderen. Lazio vaart wel bij de topvorm van de sluwe topscorer. Het elftal van trainer Simone Inzaghi kan voorlopig niet mee met de titelkandidaten Juventus en Internazionale, maar is wel de trotse nummer drie van de Serie A. De supporters van de Romeinse club mogen in dat kader voorzichtig hopen op een ticket voor de Champions League-editie van het seizoen 2020/21. De euforie van eind november staat in schril contrast met de mineurstemming van medio oktober. Lazio begon behoorlijk wisselvallig aan deze voetbaljaargang, waardoor de positie van Inzaghi steeds meer onder druk kwam te staan in de Italiaanse media. Vijf opeenvolgende competitiezeges hebben de sfeer in het Stadio Olimpico significant verbeterd. Enige minpunt is de slechte reeks in de Europa League, waardoor Lazio na de winterstop niet meer op het Europese toneel te bewonderen is.

Immobile viel Inzaghi in de armen na zijn treffer tegen Genoa

Woede-aanval na wissel

Inzaghi weet dat Immobile van hem een goede trainer maakt, al liep de werkrelatie tussen coach en aanvaller nog niet zolang geleden een klein deukje op. De Lazio-spits werd tegen Parma voortijdig naar de kant gehaald en maakte tijdens zijn gang richting de spelerstunnel een hoop misbaar. Het kwam Immobile op een boete te staan en een hoop negatieve publiciteit. De gewisselde spits was zo slim om via Instagram met een 'mea culpa' te komen. "Soms doen we door de druk en de spanning dingen die we eigenlijk niet zouden moeten doen", zo schreef hij aan zijn ruim 800.000 volgers op het social media-kanaal. "Ik kan alleen maar mijn welgemeende excuses aanbieden aan mijn ploeggenoten en de trainer voor mijn gedrag na de wissel. Het is duidelijk dat mensen weer een draai proberen te geven aan dit verhaal, maar ik kan hier alleen maar lessen uit trekken. Niemand is perfect, het is echter van cruciaal belang om van mijn fouten te leren. Dat alles gezegd hebbende, het is dankzij onze supporters dat we zo geweldig gespeeld hebben", verwees Immobile tot slot naar de 2-0 overwinning van Lazio op Parma.

De door Immobile voor even verfoeide Inzaghi haalde op een persconferentie al snel de kou uit de lucht. "Ciro heeft al persoonlijk zijn excuses aan mij aangeboden. Dat deed hij gelijk toen de scheidsrechter een einde aan de wedstrijd maakte", liet de Lazio-coach enkele dagen na het incident tegen Parma weten aan de buitenwereld. "Gisteren kwam Ciro met een zeer mooi gebaar, daar hij ten overstaan van zijn ploeggenoten met excuses aan kwam zetten. Dat laat zien dat we als elftal een behoorlijke groei hebben doorgemaakt. Immobile kwam binnen tien minuten na zijn wissel al tot het besef dat hij fout zat. Zonder inmenging van iemand anders bood hij zijn excuses aan en toonde begrip voor de hele situatie. Er is dus geen verhaal meer van te maken, de zaak is wat mij betreft gesloten." In de eerstvolgende wedstrijd tegen Genoa, door Lazio met 4-0 gewonnen, liet Immobile nog eens merken veel spijt te hebben van zijn woede-aanval tegen Parma. Na zijn treffer in de slotfase viel de geboren Napolitaan zijn trainer in de armen, wat moest aangeven dat het vertrouwen in Inzaghi niet was verdwenen.

Immobile of Belotti op het EK?

Immobile moet echter niet alleen Inzaghi tevreden houden, de band met bondscoach Roberto Mancini is ook uitermate belangrijk te noemen, zeker met het EK in aantocht. De topschutter van Lazio komt geregeld aan spelen toe in de nationale ploeg, maar de concurrentiestrijd met Torino-aanvaller Andrea Belotti, de nummer vijf op de topscorerslijst, is hevig. Mancini schat beide doelpuntenmakers hoog in en wil derhalve nog niet zeggen welke spits als aanvalsleider van de Italianen aan het EK begint. "Ik houd alle opties open in aanloop naar Euro 2020", liet de keuzeheer van de viervoudig wereldkampioen zich medio november ontvallen na de 3-0 zege op Bosnië-Herzegovina. "Het spreekt in hun beider voordeel dat ze scoren op het moment dat ik een beroep op ze doe." Mancini kan eventueel ook een beroep doen op Mario Balotelli, maar in een interview met Rai Sport werd al snel duidelijk dat de aanvaller van Brescia aan een race tegen de klok is begonnen. "Mario heeft zes maanden de tijd. In zo'n periode kan heel veel gebeuren. Op dit moment twijfel ik eigenlijk maar over één of twee plekken in mijn selectie, de rest hangt af van eventuele blessures. Ik kan helaas niet alle 35 spelers meenemen die ik het gun, ik heb maar plek voor 23 man."

Kiest Mancini op het EK voor Immobile of Belotti als aanvalsleider van de Italiaanse ploeg?

De held van Lazio laat Balotelli normaal gesproken dus achter zich in de pikorde van Italië, wat waarschijnlijk ook geldt voor Moise Kean. De jonge spits ruilde Juventus afgelopen zomer voor 32 miljoen euro in voor Everton, maar het Premier League-avontuur is vooralsnog allesbehalve een doorslaand succes. Mancini hintte in hetzelfde interview naar een winterse transfer van Kean, om zo in beeld te blijven bij het nationale team. "Ik hoop dat hij een club vindt die hem elke week laat spelen. Lukt hem dat, dan is hij één van de spelers die in beeld is om mee te gaan naar het EK. Veel hangt echter af van wat hij voor elkaar krijgt tussen nu en mei." Mancini lijkt zowel Balotelli als Kean voorlopig over te slaan. De Italiaanse keuzeheer is namelijk dolblij met de doelmatigheid van Immobile en vergeleek laatstgenoemde al eens met Salvatore 'Toto' Schillaci, met zes doelpunten topscorer van het WK in 1990. De topschutter van bijna drie decennia geleden is net als Mancini zeer gecharmeerd van Immobile. "Het is een geweldige speler, dat heeft hij door de jaren heen laten zien. In de Serie A heeft hij altijd veel gescoord, Ciro is ook een echte afmaker. Ik hoop echt dat hij mijn prestaties kan herhalen", zo zei Schillaci in oktober in een vraaggesprek met Radiosei over een van zijn vele opvolgers in het Italiaanse shirt.

Voor Immobile wordt 2020 dus een belangrijk jaar op meerdere vlakken. De derde topscorerstitel in de Serie A lonkt, daar de doelpuntenmachine in de seizoenen 2013/14 (22 doelpunten voor Torino) en 2017/18 (29 doelpunten voor Lazio) ook al de meest productieve speler op Italiaanse bodem was. Hij is in de huidige vorm hard op weg om de grens van dertig treffers te doorbreken. Hoe anders was het sentiment afgelopen seizoen, toen Immobile maar mondjesmaat scoorde en het seizoen afsloot met vijftien goals in de Serie A, het aantal dat dit seizoen na drie maanden al bereikt is. In de herfst van 2018 was er vanuit de Italiaanse media stevige kritiek op de improductiviteit van Immobile in het nationale elftal, wat hem ertoe verleidde om via Instagram Stories enigszins cynisch te reageren. Er verscheen een plaatje met daarop het aantal doelpunten in 2018 vermeld, met daarbij een emoji van een vinger tegen de lippen gedrukt, om aan te geven dat zijn criticasters moesten zwijgen. Mancini voelde zich evenwel niet aangesproken. "Dat bericht was aan jullie journalisten gericht, niet aan mij", liet de bondscoach al snel weten op een persmoment. "Ik zou er heel blij mee zijn als Ciro blijft scoren voor Lazio. Ik hoop dat doelpunten voor de nationale ploeg niet achterblijven."

Immobile bereikte onlangs de magische grens van honderd doelpunten voor Lazio

Immobile kreeg eerder in zijn loopbaan te maken met tegenslag en kritiek. Voornamelijk bij Dortmund, dat hem in 2014 voor twintig miljoen euro overnam van Torino. De keuze voor de Bundesliga bleek achteraf gezien een vergissing te zijn, al heeft Immobile geen spijt van de tijdelijke verhuizing richting Duitsland. "Ik kijk niet met een slecht gevoel terug op mijn jaar in Dortmund", zei hij in 2016 in een interview met Kicker. "Er waren serieuze problemen in de kleedkamer daar en het vernieuwen van de selectie verliep ook niet bepaald vlekkeloos. Ik had beter mijn best kunnen doen en vind het jammer hoe alles uiteindelijk is verlopen. Desondanks is het Duitse avontuur absoluut geen zwarte bladzijde in mijn carrière." De Duitse taal bleek 'verdomd lastig' te zijn, al mocht de Italiaan van toenmalig trainer Jürgen Klopp een vertaler gebruiken. Diens opvolger Thomas Tuchel stond dat niet toe, waardoor de situatie in Dortmund er allesbehalve makkelijker op werd. "Dat bracht problemen met zich mee, want ik kon nauwelijks volgen wat de trainer allemaal te melden had. Als ik bij Dortmund had willen blijven, dan had ik eerst de Duitse taal moeten leren. Dat had echter wel een hoop tijd in beslag genomen."

EK als ultiem doel

Na een verhuurperiode bij Sevilla en een tijdelijke terugkeer bij Torino kwam Immobile in de zomer van 2016 bij Lazio terecht. In zijn vierde seizoen in de Italiaanse hoofdstad komt pas echt goed naar voren hoe afhankelijk de formatie van Inzaghi is van zijn doelpunten. Immobile bereikte op 3 november, in de uitwedstrijd tegen AC Milan, de magische grens van honderd doelpunten in dienst van Lazio, in 147 optredens namens i Biancocelesti. De jubileumtreffer kreeg extra cachet vanwege het feit dat Lazio voor het eerst sinds 1989 in het San Siro wist te zegevieren. Immobile, die Cristiano Ronaldo, Romelu Lukaku en Lautaro Martínez voorlopig in de schaduw zet, wil zijn topvorm sowieso doortrekken tot de zomermaanden. Het EK winnen met Italië is zijn ultieme doel. "We zijn zeer benieuwd naar de tegenstanders in de groepsfase en zullen de loting dan ook op de voet volgen", zei Immobile onlangs tegen Rai Sport. "We hebben een geweldige spelersgroep. Het geloof en de kwaliteiten zijn er, eigenlijk zijn alle ingrediënten aanwezig om een topprestatie te leveren. Ik hoop echt van harte dat we volgend jaar zomer succesvol kunnen zijn. Dat verdient dit elftal en ik wil in dat kader de inbreng van de bondscoach niet onbenoemd laten. Dankzij hem mag ik met deze topspelers samenspelen." Om met veel ambitie af te sluiten. "Kunnen wij Euro 2020 winnen? Ja, dat is absoluut mogelijk." Immobile, die tijdens Euro 2016 Graziano Pelle nog voor zich moest dulden, wil Italië dolgraag de eerste Europese titel sinds 1968 bezorgen.