Aad de Mos: ‘Michel Vlap moet zijn pa eens duidelijk maken: stop met tweeten’

Michel Vlap heeft sinds zijn zomerse overstap naar Anderlecht nog niet aan de verwachtingen kunnen voldoen. De aanvallende middenvelder kwam voor acht miljoen euro over van sc Heerenveen, maar zit na een veelbelovend begin vaak op de bank bij de Belgische topclub. Volgens Aad de Mos, oud-trainer van Paars-Wit, speelt de vader van Vlap een negatieve rol.

Vlap begon onder speler-trainer Vincent Kompany als basisspeler aan het seizoen en maakte bij zijn debuut direct zijn eerste doelpunt voor de club. Sinds Frank Vercauteren aan het roer staat in Brussel krijgt de 22-jarige middenvelder echter minder speelkansen en de afgelopen twee wedstrijden kreeg Vlap slechts een invalbeurt in de laatste minuut om tijd te rekken. De vader van Vlap, Jan, uitte op Twitter zijn ongenoegen. "Helaas geen basisplaats. Ik wil wel meer uitleg geven, maar het is niet verstandig om dit via dit medium te doen", schreef hij.

Nee dat helaas niet. Wil je nog wel meer tekst en uitleg geven maar dat is niet verstandig om via dit medium te doen ??Stand met nog 5 minuten te spelen is nog 0-0... — janvlap (@janvlap) November 24, 2019

Volgens De Mos is het Twittergedrag van zijn vader desastreus voor Vlap. "Het eerste probleem van Vlap is dat zijn vader zich te veel bemoeit. Michel moet zijn pa eens duidelijk maken: Stop met tweeten. Dat overbeschermende kantje. Hij verliest daardoor al zijn geloofwaardigheid bij coaches en bij medespelers. Ken jij andere profs met zulke vaders? Ik niet", aldus de voormalig trainer tegenover Het Nieuwsblad.

De Mos ziet dat Vlap moeite heeft met de overstap van een Nederlandse subtopper naar de Belgische top. "Hij komt van Heerenveen, een club waar alles mocht en niets moest. Bij Anderlecht is het niet zo gemoedelijk. Bij zo'n club is het een jungle en daar moet Michel aan wennen. Bovendien vormde hij bij Heerenveen een tandem met Sam Lammers, die nu bij PSV zit. Lammers maakte hem groot, maar kan hij het ook zonder hem?"

Vlap maakte afgelopen seizoen indruk met 16 Eredivisie-doelpunten in 34 optredens, maar volgens De Mos had Anderlecht beter kunnen wachten. "Anderlecht had Vlap het beter nog een jaar kunnen laten bevestigen in Friesland, alvorens hem te halen, maar Frank Arnesen wilde per se deze spelverdeler. Het viel toch op dat de Nederlandse topclubs er hun handen vanaf hielden. Dat zegt iets, hoor." Toch heeft De Mos nog hoop dat Vlap gaat slagen bij Anderlecht. "Vlap blijft een voetballer met kwaliteiten, hoor. Met één of twee doelpuntjes kan hij gelanceerd zijn, maar het is een jongen die vertrouwen nodig heeft.”