‘Naast Ajax heeft ook PSV veel belangstelling voor Servische reus’

Niet alleen Ajax heeft belangstelling voor Strahinja Pavlovic. Voetbal International en het Algemeen Dagblad meldden dinsdagochtend dat de Amsterdammers interesse hadden in de achttienjarige verdediger van Partizan Belgrado. Het weekblad weet dinsdagmiddag echter ook te melden dat PSV serieuze belangstelling heeft voor het toptalent.

Partizan Belgrado neemt het donderdag in de Europa League op tegen AZ. Pavlovic gaat dan in actie komen voor de Servische club en volgens Voetbal International zouden de Eindhovenaren op de tribune zitten in Den Haag om Pavlovic te bekijken. De centrale verdediger geldt als groot talent en wordt in eigen land beschouwd als de nieuwe Nemanja Vidic.

Pavlovic is een basiskracht bij Partizan. De verdediger, 1,94 meter lang, heeft reeds veertig wedstrijden voor de Servische club achter de rug. Veel clubs hebben de jeugdinternational naar verluidt in het vizier, waardoor bij een transfer een flinke som geld wordt verwacht. De Serviër verlengde onlangs nog zijn verbintenis bij Partizan tot de zomer van 2024.

Donderdag neemt AZ het in het stadion van ADO Den Haag op tegen het Partizan van Pavlovic. De Alkmaarders staan in Groep L met acht punten op de tweede plek in de poule, met vier punten voorsprong op Partizan. Bij een gelijkspel of overwinning in Den Haag is AZ zeker van de tweede plek en dus kwalificatie voor de volgende ronde.