Mourinho heeft duidelijke boodschap voor ‘zeer gewilde’ Eriksen

Het lijkt erop dat Christian Eriksen komende zomer transfervrij gaat vertrekken bij Tottenham Hotspur. José Mourinho, de nieuwe manager van de Londenaren, geeft toe dat de aflopende verbintenis van Eriksen reden kan zijn om de 27-jarige Deen geen basisplaats meer te geven. Sky Sports en verschillende Italiaanse media, waaronder de Corriere dello Sport, beweren ondertussen dat de ex-Ajacied de clubs voor het uitzoeken heeft.

Mourinho zat zaterdag voor het eerst op de bank bij Tottenham in het duel met West Ham United (2-3 winst) en gunde Eriksen slechts een invalbeurt in de slotfase. "Mijn beslissing om hem wel of niet te laten starten, zal gebaseerd zijn op toekomstperspectief, daar doe ik niet geheimzinnig over", zegt Mourinho in de Engelse media. "In het voetbal ligt de focus altijd op het heden, in dit geval de wedstrijd van morgen, maar dit is ook een club waar je aan de toekomst moet denken."

Door zijn aanstaande transfervrije status is Eriksen een zeer gewilde speler in het buitenland. Zo zouden Real Madrid, Paris Saint-Germain, Juventus en Internazionale zich bij zijn zaakwaarnemer hebben gemeld om in januari te spreken over een zomerse overgang. Real Madrid was afgelopen zomer ook al in de markt voor de aanvallende middenvelder, maar kwam toen niet tot een akkoord met Tottenham.

Eriksen kwam in de zomer van 2013 naar Tottenham, dat 13,5 miljoen euro overmaakte aan Ajax. De spelmaker stond in zijn eerste zes seizoenen steevast in de basis, maar werd in de laatste wedstrijd onder Mauricio Pochettino op de bank gezet en lijkt ook onder Mourinho dus niet op veel speelminuten te hoeven rekenen. Dit seizoen staat Eriksen op vijftien officiële wedstrijden, waarin hij twee keer scoorde en een assist gaf.