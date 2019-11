Dinsdag, 26 November 2019

Barça heeft opvallende kandidaat in Londen op het oog

Paris Saint-Germain heeft Julian Draxler aangeboden bij Internazionale. De Franse topclub wil de buitenspeler liever binnen nu en een jaar verkopen dan zijn medio 2021 aflopende verbintenis verlengen. (Le10Sport)

Het management van Chris Smalling praat momenteel in Italië met AS Roma over een definitieve transfer. Manchester United stond geen optie tot koop toe bij het verhuren van de verdediger aan de Serie A-club. (Sky Italia)

Barcelona ziet in Andreas Christensen een serieuze optie om de defensie te versterken. De Deen moet tegenwoordig bij Chelsea Kurt Zouma, Fikayo Tamouri en Antonio Rudiger voor zich dulden. (Diverse Spaanse media) De Deen moet tegenwoordig bij Chelsea Kurt Zouma, Fikayo Tamouri en Antonio Rudiger voor zich dulden.

Sporting Portugal wil Ezequiel Barco naar Europa halen. De spelmaker van het Atlanta United van Frank de Boer wordt gezien als de ideale opvolger van Bruno Fernandes, die in januari of in de zomer wordt verkocht. (A Bola)

Ellyes Skhiri kan FC Köln na een half jaar al inruilen voor een avontuur in Italië. De spelmaker annex Tunesisch international kan voor twaalf miljoen euro, het dubbele van zijn aankoopbedrag, naar Fiorentina. (Sky Italia)