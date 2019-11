Veel Ajacieden maken door topseizoen kans op prestigieuze uitverkiezing

Veel (voormalig) spelers van Ajax maken kans op een plek in het UEFA Elftal van het Jaar 2019. Namens de Amsterdamse club maken André Onana, Daley Blind, Nicolás Tagliafico, Donny van de Beek, Hakim Ziyech en Dusan Tadic kans op een uitverkiezing. Ook Matthijs de Ligt, Frenkie de Jong en Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum staan op de lijst van vijftig spelers.

Voetbalfans kunnen op de site van de Europese voetbalbond kiezen welke spelers zij in hun favoriete elftal van 2019 willen hebben. Per linie kan men bepalen welke spelers afgelopen seizoen het meest hebben geïmponeerd en wie dus in het Elftal van het Jaar mogen deelnemen. De spelers met de meeste stemmen krijgen logischerwijs een plek in het elftal.

De kans is aanwezig dat veel (ex-)spelers van Ajax in het elftal komen, daar de Amsterdammers afgelopen seizoen indruk maakten in de Champions League. De ploeg van Erik ten Hag bereikte met bij tijd en wijle sprankelend voetbal de halve finale van het miljardenbal. Uiteindelijk bleek Tottenham Hotspur over twee wedstrijden nipt te sterk voor Ajax.