NEC-fans halen uit naar clubleiding om spandoek: ‘Jullie zijn knettergek’

Het besluit van NEC om vrijdag een spandoek te weigeren bij het duel met Helmond Sport heeft voor veel commotie gezorgd onder de supporters van de Nijmegenaren. Maandagavond hebben de fans hun onvrede geuit tijdens de wedstrijd tegen Jong FC Utrecht (0-0). Met een nieuw spandoek en spreekkoren werd uitgehaald naar de clubleiding en veiligheidscoördinator Gerard Huizinga.

Op het spandoek in Helmond stond: Zwart het mysterie en de kracht van de magie. NEC gaf aan dat het spandoek geweigerd werd omdat het niet was aangemeld, wat volgens de club een vaste procedure is. In die verklaring konden de fans van Legio Noviomagum zich niet vinden. “Dit is één bandieri uit een serie van vier waarop de tekst van een lied van de Nijmeegse Doemaarwatjes staat. De beredenering van de weigering slaat kant noch wal. Het woord ‘zwart’ kan racistisch worden opgevat, werd ons verteld. De angst heerst dat de media het oppakt en NEC als racistische club wordt neergezet. Ronduit bizar.”

Omroep Gelderland meldt dat de supporters maandagavond in De Goffert een zwart spandoek toonden met andere teksten van de Doemaarwatjes over de clubkleuren. “Clubkleuren zijn niet welkom, maar leugenaars wel. Jullie zijn knettergek", zo viel er te lezen op een van de spandoeken. NEC gaat volgens de regionale omroep later deze week in gesprek met de boze achterban.

Van Schaik verwerpt link met racisme omtrent verwijderd spandoek van NEC

Lees hier de verklaring van Wilco van Schaik. Lees artikel

Legio Noviomagum reageerde eerder al vol verbazing op een verklaring van NEC-directeur Wilco van Schaik. “Een reactie waarbij NEC hun straat snel schoonveegt over de rug van ons. Dat accepteren wij niet. Er wordt gesproken over gemaakte afspraken, afspraken die men bij NEC zelf blijkbaar niet kent. Wij concluderen dat de door ons gemaakte afspraken met NEC’s veiligheidscoördinator niet bekend zijn bij Wilco van Schaik aangezien de onwaarheden die hij vertelt.”