Afspraak met Koeman bleef uit: ‘Ik drink alleen met Arne Slot koffie’

Oussama Idrissi werd geboren in Bergen op Zoom, maar speelt zijn interlands voor de nationale ploeg van Marokko. Waar veel spelers met een dubbele nationaliteit twijfelen over hun toekomst als international, hoefde Idrissi niet lang na te denken. Hij kwam tot dusver tot twee interlands voor de Leeuwen van de Atlas. Naar eigen zeggen is het Nederlands elftal nooit in beeld geweest.

Idrissi speelde zijn interlands als jeugdinternational voor Nederland. Toen hij de kans kreeg om voor Marokko te spelen, deed de KNVB geen poging om hem voor Oranje te laten kiezen. Waar bondscoach Ronald Koeman veel contact had met Mohamed Ihattaren en erin slaagde om hem voor Nederland te laten kiezen, bleef een afspraak met Idrissi uit. “Prima. Ik heb begrip voor alles. Ik drink alleen met Arne Slot koffie”, aldus Idrissi met een lach tegenover de Volkskrant.

Dat hij als linksbuiten misschien van waarde had kunnen zijn voor het Nederlands elftal, doet Idrissi niets. “De media maken altijd meer van zo’n keuze dan de speler zelf, dat zag je ook bij Ihattaren. Kijk, je streept plussen en minnen tegen elkaar weg met je familie. Dan kies je voor een land en kun je niet meer voor een ander land kiezen”, zegt de aanvaller van AZ.

De afgelopen interlandperiode kwam hij niet in actie namens Marokko. In de wedstrijden tegen Mauritanië en Burundi bleef hij op de bank, terwijl Ajacieden Hakim Ziyech en Noussair Mazraoui wel speelden. “Ik vind dat ik minuten had moeten krijgen”, reageert Idrissi. “De trainer maakt andere keuzes. Ik moet met mijn spel die trainer dwingen om me op te stellen.”