Vernietigende analyse van United: ‘Martial, Rashford en James zijn een grap’

Manchester United-legende Gary Neville heeft geen goed woord over voor de prestaties van Anthony Martial, Marcus Rashford en Daniel James tegen Sheffield United (3-3). Volgens de oud-verdedigers toonde het drietal zondag nauwelijks inzet en ontbreekt het bij the Red Devils aan ervaren spelers.

Manchester United kwam zondag tegen Sheffield terug van een 2-0 achterstand en leek te gaan winnen, maar kreeg in de blessuretijd een domper te verwerken toen het nog 3-3 werd door Oli McBurnie. "Het gebrek aan beweging bij Martial, Rashford en James is een grap. Echt een absolute grap. De hele wedstrijd is er helemaal niets van hen gekomen", aldus de vernietigende analyse van Neville in de Engelse media.

Volgens de oud-international van Engeland is dat voor een deel te wijten aan een gebrek aan ervaren spelers bij United. "Ze hebben geen oudere spelers of leiders die de standaard voor hen neer kunnen zetten, om hen te laten zien wat er vereist is in een elftal." Toen Neville in 1993 voor United debuteerde was dat wel anders. "Toen ik doorbrak, hadden we spelers die het neerzetten en je lieten weten waar je moest lopen."

Neville stelt dat United in januari afscheid moet nemen van het 'dode hout' in de selectie. "Juan Mata zit op de bank, Nemanja Matic wil weg en Paul Pogba is geblesseerd. De ervaren spelers die ze hebben spelen niet. Ze hebben geen toekomst bij de club, of zijn geblesseerd. Er staan eigenlijk alleen maar jonge spelers op het veld." Aankopen zijn volgens Neville dan ook noodzakelijk. "Manager Ole Gunnar Solskjaer moet van de club eisen dat er in januari geld uitgegeven wordt."