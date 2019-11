Scorende El Ghazi helpt eindelijk winnend Aston Villa uit degradatienood

Aston Villa heeft maandagavond een broodnodige overwinning geboekt in de Premier League. Op het eigen Villa Park werd Newcastle United met 2-0 opzij gezet. De ploeg van manager Dean Smith sloeg in de eerste helft binnen vijf minuten twee keer toe met een vrije trap, waarvan de laatste uiteindelijk werd benut door Anwar El Ghazi. Villa, dat drie keer op rij had verloren, stijgt twee plekken naar de vijftiende plaats en heeft weer even lucht. Newcastle staat daar een plek boven.

Na een gelijk opgaande openingsfase was de eerste goede mogelijkheid na een half uur voor de thuisploeg. Douglas Luiz werd over grote afstand prachtig bediend door Jack Grealish, maar het schot van de middenvelder kon over getikt worden door doelman Martin Dubravka. Twee minuten daarna was het alsnog raak voor Aston Villa. Conor Hourihane nam een vrije trap kort, waarna Grealish de bal stillegde voor eerstgenoemde, die hem fraai langs de muur in de korte hoek knalde: 1-0.

Vier minuten later scoorden the Villans opnieuw uit een vrije trap. Ditmaal legde Hourihane de bal bekeken bij de tweede paal, waarna El Ghazi het speeltuig van dichtbij kon binnen lopen: 2-0. Op slag van rust had Newcastle een uitgelezen kans om terug te komen, ware het niet dat de kansrijke kopbal van Federico Fernández uit een hoekschop knap gekeerd werd door Tom Heaton.

Na rust redde diezelfde Heaton twee keer op gevaarlijke inzetten van respectievelijk Allan Saint-Maximin en Isaac Hayden. Zelf creëerde Villa ook voldoende kansen, maar steeds ontbrak het aan precieze afronding. Een kopbal van Ezri Konsa werd gepakt door Dubravka, terwijl een schot van Grealish op aangeven van El Ghazi over vloog. Een kwartier voor tijd had invaller Wesley de derde voor Villa moeten maken, maar de Braziliaan mikte van dichtbij op Dubravka.