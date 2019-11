‘United bereid tot forse salarisverhoging om Fosu-Mensah te behouden’

Manchester United is van plan om de optie in het contract van Timothy Fosu-Mensah te lichten, zo melden diverse Engelse media maandagavond. Manager Ole Gunnar Solskjaer wil voorkomen dat de nu nog geblesseerde verdediger transfervrij de deur uitloopt en dringt daarom aan op contractverlenging voor de Nederlander.

De huidige verbintenis van Fosu-Mensah loopt aan het einde van dit seizoen af, maar United heeft een eenzijdige optie om het contract met een jaar te verlengen. Daarmee zouden the Red Devils voorkomen dat de 21-jarige rechtsback in januari met geïnteresseerde clubs om tafel kan om te praten over een transfervrije zomerse overgang. Als United de optie licht, toucheert Fosu-Mensah een salarisverhoging van 20.000 pond per week, een slordige 23.500 euro.

Fosu-Mensah speelde afgelopen seizoen op huurbasis bij Fulham, waar hij in april van dit jaar een zware knieblessure opliep tegen Everton. De vleugelverdediger kwam daardoor dit seizoen nog niet in actie, maar wordt binnen enkele weken terugverwacht. Solskjaer is naar verluidt van plan om Fosu-Mensah speelminuten te gunnen in de Europa League en de Carabao Cup.

Manchester United staat ook open voor een verhuur in januari, mits de hurende partij garanties kan geven over de speelminuten van Fosu-Mensah. De drievoudig Oranje-international, die in 2017 debuteerde, maakte vijf jaar geleden de overstap van de jeugdopleiding van Ajax naar die van United. Bij de Engelse grootmacht speelde hij tot nu toe twaalf Premier League-duels, waarna hij verhuurd werd aan Crystal Palace en Fulham.