‘Koeman zei: ‘Als er iets met Frenkie gebeurt, is hij mijn eerste keus’’

Teun Koopmeiners is bezig aan een sterk seizoen in het shirt van AZ en wordt steeds vaker in verband gebracht met het Nederlands elftal. Vooralsnog moet de aanvoerder van de Alkmaarders het doen met wedstrijden in Jong Oranje. Volgens Hans Kraay jr. zal Koopmeiners nog wat geduld moeten hebben omdat bondscoach Ronald Koeman blijft vasthouden aan Kevin Strootman.

Kraay jr. beaamt dat Koopmeiners bezig is aan een ‘verschrikkelijk goed’ seizoen. “Maar Ronald Koeman zat een paar weken geleden bij Goedemorgen Eredivisie bij FOX Sports en toen vroeg ik na afloop: waarom elke keer Strootman? Om nou aanvoerder te zijn van de reserves, daar zou ik niet voor uit Marseille komen. Hij zei: ‘Als er iets met Frenkie de Jong gebeurt, is Strootman mijn eerste keus.’ En toch niet Koopmeiners”, aldus Kraay jr. bij Veronica Inside.

“Een middenvelder van AZ, dat zijn we bij het Nederlands elftal inmiddels ontgroeid. Daar komen jongens van Liverpool en Barcelona, niet meer van AZ. Dan moet hij echt naar een andere club toe”, vult tafelgenoot René van der Gijp aan. De oud-voetballer is onder de indruk van Koopmeiners, maar nog meer van Myron Boadu en Calvin Stengs. “Zo’n Boadu en Stengs, je zou zo hopen dat die jongens naar Ajax gaan. Dan lees ik vandaag dat AC Milan op de tribune zit. Dan is Milan toch de allerlaatste club waar je naartoe zou gaan? Er is niks meer over van die hele club. Dat gaan Stengs en Boadu niet veranderen.”