Johan Derksen leeft mee met Marco van Basten: ‘Hij is wereldwijd de lul’

Johan Derksen zegt medelijden te hebben met Marco van Basten, die sinds zaterdagavond onderwerp van gesprek is nadat hij Sieg Heil zei in een live-uitzending van FOX Sports. De oud-voetballer bood nog tijdens de uitzending zijn excuses aan en moest maandag op gesprek komen bij FOX Sports. De zender heeft middels een statement bekendgemaakt dat Van Basten een week lang van de televisie wordt gehouden en dat zijn vergoeding aan het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD) wordt geschonken.

“Ik heb medelijden met hem”, zegt Derksen maandagavond bij Veronica Inside. “Als ze bij ons die microfoons open hebben staan als wij onderling grappen maken, dan had ik nu middenin een taakstraf gezeten. Er zijn onderwerpen waar je geen grappen over maakt en dat is juist dit onderwerp geweest. Maar ik heb medelijden met hem, want wij zijn voor een dag nieuws in Nederland als we zoiets doen, hij wereldwijd.”

“Dat FOX is eigendom van Disney, dat zijn heel kinderachtige mensen”, vervolgt Derksen. “Ik was bang dat de baas in Amerika zou zeggen: daar kappen we mee. Maar dat is gelukkig goed afgelopen.” Hans Kraay jr. nam het interview af met Heracles Almelo-trainer Frank Wormuth, waarop de opmerking van Van Basten volgde. “Hij zat er heel, héél erg mee”, aldus Kraay jr. “Hij heeft in de uitzending bijna niks meer gezegd. Hij heeft daar twee keer zijn excuses gemaakt.”

Van Basten is door FOX Sports gestraft en wat Derksen betreft moet het daar bij blijven. “Daarom vind ik het nu ook wel goed. Er wordt tegenwoordig van ieder klein incidentje een olifant gemaakt en dan ontploft het helemaal. Dan denk ik: kom op, jongens. Hij is worldwide de lul.”