Steun voor Slutsky: ‘Hem nu ontslaan is absoluut een verkeerde beslissing’

Evgeniy Levchenko vindt dat Vitesse vertrouwen moet houden in trainer Leonid Slutsky, zo vertelt de oud-middenvelder van de club in de Russische media. Slutsky staat na vier Eredivisie-nederlagen op rij onder druk in het GelreDome, maar volgens Levchenko is er geen reden tot paniek.

Vitesse begon voortvarend aan het seizoen en streed in het begin om de bovenste posities. "Iedereen was in het begin euforisch en dacht dat Vitesse mee kon doen om de titel", zegt Levchenko tegenover de Russische sportwebsite Championat. "Ik ging toen al niet mee in die euforie. Ik wist dat Vitesse het moeilijk zou krijgen, ook vanwege de samenstelling van de selectie. Dit team moet vechten om de vijfde of zesde plek."

Dat de kritiek op Slutsky na de nederlaag bij Sparta Rotterdam (2-0) afgelopen zondag toegenomen is, begrijpt Levchenko. "De geluiden over ontslag zijn na vier nederlagen op rij normaal. Maar ik denk niet dat de clubleiding overhaaste beslissingen gaat nemen. Het kan gebeuren wanneer spelers en de leiding geen vertrouwen meer hebben in de trainer, maar dat is niet het geval. Ik heb veel met Vitesse-spelers gesproken. Ze zeggen dat ze in het begin erg aan hem moesten wennen, maar dat ze nu blij zijn met Slutsky, zowel als coach als als persoon. Hem nu ontslaan is absoluut een verkeerde beslissing."

Levchenko, die 27 competitiewedstrijden voor Vitesse speelde, vindt de ploeg van Slutsky instabiel. "Soms laat het team erg goed voetbal zien, maar ze zijn te wisselvallig. In sommige wedstrijden halen ze een serieus niveau, maar nu is er onenigheid in het elftal. Nederlagen tegen Sparta en FC Emmen zijn natuurlijk niet goed voor een club van het niveau van Vitesse. Ik hoop dat ze de crisis snel kunnen bezweren."