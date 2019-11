Ajax ‘sneert’ op Instagram naar Nick Viergever op weg naar ‘Lille’

Ajax neemt het woensdag in de groepsfase van de Champions League op tegen Lille OSC en in aanloop naar dat duel heeft het mediateam een lichte sneer uitgedeeld aan Nick Viergever. Op Instagram worden de fans warm gemaakt voor de confrontatie in het miljardenbal. Via Instagram Stories krijgen de fans de vraag voorgeschoteld of zij liever naar de Champions League of Europa League kijken. De favoriete keuze van de Ajax-aanhang laat zich raden. Bij de keuze voor het toernooi waar PSV aan deelneemt, is gekozen voor een foto van ex-Ajacied Viergever.