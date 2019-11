José Mourinho wil bij Leicester City winkelen

PEC Zwolle zoekt een alternatief voor Kenneth Paal, de enige linksback in de selectie van trainer John Stegeman. Er is inmiddels een lijst opgesteld met mogelijke aankopen uit de Eredivisie en het buitenland. (de Stentor)

Getafe heeft contact opgenomen met Barcelona om over een mogelijke overstap van Carles Aleñá te praten. De middenvelder staat ervoor open om in januari op huurbasis bij los Azulones aan de slag te gaan. (Cadena COPE)

In dat kader kan Leicester City een bod verwachten op rechtsback Ricardo Pereira.

Toby Alderweireld is daarnaast na het aantreden van José Mourinho bereid om naar contractvoorstellen van Tottenham Hotspur te luisteren. De verdediger beschikt over een aflopende verbintenis en wordt bij een aantal Europese grootmachten genoemd. (Daily Telegraph)

Antonio Sanabria komt niet aan spelen toe bij Genoa en lijkt op korte termijn terug te keren bij Real Betis. De Spanjaarden zullen hem waarschijnlijk opnieuw uitlenen in eigen land. (Diverse Italiaans media)