Brescia-president slaat plank volledig mis met dubieuze typering Balotelli

Mario Balotelli ondervindt weinig steun in zijn strijd tegen racisme. De situatie van de aanvaller van Brescia, die onlangs uit woede een bal keihard wegschopte vanwege racistische uitlatingen van de fans van Hellas Verona, werd maandag besproken door clubpresident Massimo Cellino. Laatstgenoemde wilde de heisa rondom Balotelli op een correcte manier beoordelen, maar sloeg de plank mis met het gebruik van een dubieus woord.

"Wat wil je dat ik over Balotelli zeg?", vraagt Cellino zich hardop af in de Italiaanse media. "Hij maakt een sombere indruk en kijkt donker uit zijn ogen. Hij zal echt een positievere houding moeten aannemen, maar dat gaat hem blijkbaar niet makkelijk af. We moeten ook niet denken dat Balotelli in zijn eentje dit elftal kan redden, dat zou een slecht signaal zijn naar de rest van het elftal." Cellino gebruikte het Italiaanse woord 'nero' (zwart) toen hij de vermeende somberheid van Balotelli wilde benadrukken, waardoor het leek alsof de preses naar de huidskleur van de spits verwees.

Brescia heeft inmiddels al een officiële verklaring afgegeven, waarin met klem wordt tegengesproken dat Cellino een racistische opmerking maakte over de veelbesproken Balotelli. "Het gaat om een paradoxale grap van de president, die duidelijk verkeerd is opgevat. Dit statement moet de buitensporige media-aandacht een halt toeroepen en tevens Balotelli beschermen."

Cellino liet zich tijdens het persmoment ook uit over trainer Fabio Grosso, die Balotelli donderdag van de training stuurde en de aanvaller passeerde voor het uitduel met AS Roma (3-0 nederlaag) van zondag. "Onze trainer maakte de afgelopen week een grote fout door alleen over Balotelli te praten en niet over het team. We haalden Balotelli aan het einde van de afgelopen transferperiode naar Brescia, omdat we dachten dat hij een toegevoegde waarde zou kunnen zijn voor dit elftal. Hij is echter een zwakke plek gebleken. Als we blijven praten over Balotelli, doen we onszelf en hem veel pijn."

De vertroebelde interne verhoudingen bij de hekkensluiter in de Serie A zijn volgens Cellino echter niet alleen de schuld van Balotelli. "Dat is te makkelijk, daarom heb ik ook een nieuwe trainer aangesteld. Daarmee werd Balotelli meer geholpen dan door zichzelf. We moeten zo min mogelijk over deze kwestie praten en zo snel mogelijk onze social media op een laag pitje zetten."