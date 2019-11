Frenkie de Jong: ‘Ik dacht: ’Als ik maar niet 20 minuten in het midden sta‘’

Frenkie de Jong reikte afgelopen seizoen met Ajax tot de halve finale van de Champions League en had daarna de topclubs voor het uitkiezen. De middenvelder koos uiteindelijk voor een vijfjarig contract bij Barcelona, tot grote teleurstelling van Thomas Tuchel. De oefenmeester van Paris Saint-Germain was zelfs in tranen door de afzegging van De Jong, zo blijkt uit een uitgebreid interview van de Oranje-international met Voetbal International.

Ook het Manchester City van manager Josep Guardiola wilde in de zomermaanden ver gaan voor De Jong. "Maar toen Barcelona liet blijken mij écht te willen hebben en ze met een goed plan kwamen, had ik de keuze snel gemaakt", blikt de Nederlandse controleur van de Spaanse kampioen terug op de hectische transferperiode van afgelopen zomer. "Toen wilde ik alleen nog maar naar deze club."

De Jong wist zich snel aan te passen aan zijn nieuwe werkomgeving, al waren er voorafgaand aan de eerste training in Barcelona wel de gebruikelijke kriebels in de buik. "Samen spelen en trainen met Lionel Messi, Antoine Griezmann, Sergio Busquets, Gerard Piqué… Niet dat ik er nou heel erg zenuwachtig van werd, of zo, maar als je dan voor het eerst met ze op het veld staat, ben je toch wel nieuwsgierig", erkent de van Ajax afkomstige middenvelder. "Vooraf kende ik al die verhalen natuurlijk ook, van hoe goed die gasten met elkaar kunnen spelen. Ook daar was ik wel benieuwd naar, die positiespelletjes, de rondo, die beheersen ze. Ik dacht alleen maar: Als ik maar niet twintig minuten in het midden sta. Maar het was geen probleem."

Valverde: 'Tevreden over Griezmann, maar hij kan nog meer'

Voor De Jong is de samenwerking met Messi een zeer prettige bijkomstigheid. "Messi is mijn ploeggenoot, zo simpel is het eigenlijk, maar tegelijk zie en voel ik natuurlijk ook aan alles dat hij een superster is. Als we uit de bus stappen bij het hotel of stadion en de mensen zien Messi, ja, dan gebeurt er wat." Ook in de spelerstunnel voorafgaand aan een wedstrijd van Barcelona is Messi een bezienswaardigheid. "Met hem in de tunnel aan je zijde, sta je toch lekker en ga je anders het veld op", aldus De Jong. "Ik vind het een eer en speciaal om met hem te mogen spelen."

Messi stemde op De Jong als beste middenvelder van het afgelopen Champions League-seizoen, net als Cristiano Ronaldo. Daarnaast noemde Griezmann hem de 'moeilijkste tegenstander tegen wie hij ooit had gespeeld'. "Het doet me wat, omdat het komt van zulke grote spelers", geeft de miljoenenaankoop van Barcelona ruiterlijk toe. "Ik ben er dus vooral heel trots op. Als kleine jongen lag ik voor de televisie naar die gasten te kijken toen zij al in de Champions League speelden en ik op school zat."