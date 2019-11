Guardiola meldt slecht nieuws in aanloop naar derby met Manchester United

Manchester City won zaterdag met 2-1 van Chelsea, maar Sergio Agüero zal met weinig plezier terugdenken aan de thuiswedstrijd tegen the Blues. De Argentijnse aanvaller viel uit met een peesblessure en volgens manager Josep Guardiola is Agüero enkele wedstrijden niet inzetbaar. Het lijkt uitgesloten dat de routinier op tijd fit is voor de derby met Manchester United op 7 december.

"Agüero moet een aantal wedstrijden toekijken, het exacte aantal weet ik echter niet", stelt Guardiola maandagmiddag op een persconferentie voorafgaand aan de Champions League-wedstrijd van Manchester City tegen Shakhtar Donetsk van dinsdagavond. "Hij heeft problemen met zijn pees en is er dus even uit. Andere verse blessuregevallen zijn er niet. David Silva had zaterdag kramp, maar is weer geheel fit."

Guardiola over toekomst: 'Ik wil heel graag bij City blijven'

Guardiola kan tegen Manchester United dus zeer waarschijnlijk geen beroep doen op Agüero. "We zullen hem missen", verzucht de manager van de regerend landskampioen. "We hebben dit seizoen al wat problemen gehad met blessures, maar we zullen geduldig wachten op zijn terugkeer. Gabriel Jesus en Raheem Sterling kunnen in de tussentijd zijn positie overnemen. We zullen het gewoon even zonder Agüero moeten doen, het is niet anders."

Voormalig PSV’er Oleksandr Zinchenko is vanwege een knieblessure al een maand niet beschikbaar. Guardiola baalt van de absentie van de linksback, die hij een 'ongelooflijke professional' noemt. "Hij is op meerdere posities inzetbaar en kan zich heel makkelijk aanpassen. Ik ben blij met zijn aanwezigheid hier." Het is de verwachting dat Zinchenko medio december weer de training kan hervatten bij Manchester City.