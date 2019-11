Zidane lacht: ‘Ik ben verliefd op hem, maar hij is een tegenstander’

Paris Saint-Germain neemt het dinsdagavond in het Santiago Bernabéu op tegen Real Madrid en dat zou weleens een bijzondere wedstrijd kunnen worden voor Kylian Mbappé. De jonge aanvaller wordt namelijk al geruime tijd in verband gebracht met een overstap naar de Koninklijke en trainer Zinédine Zidane liet meer dan eens doorschemeren zeer gecharmeerd te zijn van zijn landgenoot.

Zidane ging maandag tijdens een persconferentie dieper in op de confrontatie met les Parisiens en kreeg daar ook de vraag of Mbappé dinsdag verliefd zou worden op het Bernabéu: “Ik ben al langere tijd verliefd op hem, in de eerste plaats als persoon”, was het lachende antwoord van de oefenmeester. “Hij is hier lang geleden al eens op proef geweest, dit is niet de eerste keer dan hij hier komt. Maar morgen zal hij een tegenstander zijn. We weten hoe belangrijk hij is en daar zullen we klaar voor moeten zijn.”

Zidane: 'De fans moeten zelf weten of ze Gareth Bale uitfluiten'

PSG heeft ook Neymar weer terug voor de kraker in het miljardenbal en Zidane verwacht een zware wedstrijd voor zijn ploeg: “Ik denk dat ze allebei gaan spelen en daar zullen wij ook klaar voor zijn, het zal een superwedstrijd worden.” Real verloor de heenwedstrijd tegen de Fransen in september met 3-0 en krijgt in eigen huis de kans om zich hiervoor te revancheren. Zidane geeft echter aan dat zijn ploeg zich hier in eerste instantie niet door zal laten leiden.

“Nee, het is meer dat we thuis spelen en een goede wedstrijd willen spelen, ik wil mijn team negentig minuten op een hoog niveau zien acteren. Wij staan er nu anders voor dan toen en dit is geen herkansing. Het is echter wel de belangrijkste wedstrijd van het seizoen tot nu toe en ook nog eens tegen een enorm sterke tegenstander. Deze wedstrijd zal veel van ons vragen en daar moeten we klaar voor zijn, in ons hart, in ons hoofd en ook op het veld.”

PSG is nog foutloos in Groep A van de Champions League en gaat met twaalf punten uit vier wedstrijden aan kop in de poule. Real Madrid volgt met zeven punten op een tweede plek, terwijl Club Brugge en Galatasaray respectievelijk twee punten en een punt hebben verzameld.