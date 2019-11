Guardiola en Klopp zetten rivaliteit even opzij: ‘Misschien prijzen ruilen?’

Regerend landskampioen Manchester City moet een achterstand van negen punten goedmaken op koploper Liverpool, maar manager Josep Guardiola maakt zich vooralsnog geen zorgen over zijn elftal. Het eventueel mislopen van het kampioenschap zou voor de oefenmeester uit Spanje ook geen reden zijn om the Citizens te verlaten volgend jaar zomer, al zou het Guardiola wel veel pijn doen.

Guardiola was zondagavond aanwezig bij een evenement van de Football Writers's Association en maakte daar grapjes met zijn collega Jürgen Klopp, die afgelopen seizoen de Champions League veroverde met Liverpool. "Die prijs willen wij ook heel graag winnen, terwijl Klopp heel graag een keer kampioen wil worden. Misschien kunnen we ruilen?", werd Guardiola geciteerd door onder meer de Liverpool Echo. "Die mogelijkheid zouden we nu met beide handen aangrijpen. In een ideale situatie zou ik echter beide prijzen willen winnen!"

Guardiola over toekomst: 'Ik wil heel graag bij City blijven'

"Mochten we dit seizoen geen kampioen worden, dan zal ik niet meteen met pensioen gaan. Ik zou echter wel enorm teleurgesteld zijn", aldus Guardiola, die weet dat het gat met Liverpool erg groot is. Prolongatie van de landstitel lijkt derhalve verder weg dan ooit. "Liverpool is momenteel niet te stoppen en de achterstand is groot. Mijn team gaat altijd tot het gaatje, maar soms moet je simpelweg accepteren dat andere elftallen beter zijn. Worden we dus geen kampioen, dan gaan we er volgend jaar weer vol voor. In de afgelopen honderd jaar heeft Manchester City wel vaker het kampioenschap verspeeld."

Guardiola voert nog een reden aan waarom kampioen worden niet zaligmakend is. "Het is een slecht signaal naar onze maatschappij, onze kinderen, onze tieners, als we alleen maar gefocust zijn op winnaars. Daarmee creëren we depressieve mensen, losers." Guardiola vindt andere aspecten van de voetbalsport minstens zo waardevol. "De inzet en de toewijding, dat is pas echt belangrijk. Een nederlaag is niet het einde van de wereld. Daarom heb ik ook tegen mijn spelers gezegd dat ze rustig moeten blijven. In december, januari, februari en maart gaan we nog eens kijken hoe we ervoor staan."